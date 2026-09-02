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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पुलिस वाहवाही ना लूटे...', नरेश टिकैत ने शामली एनकाउंटर पर उठाए सवाल

'पुलिस वाहवाही ना लूटे...', नरेश टिकैत ने शामली एनकाउंटर पर उठाए सवाल

बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने अंकित बालियान के शूटरों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस वाहवाही ना लूटे, कम से कम उनके बयान तो दर्ज किए जाने चाहिए थे.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 02 Sep 2026 01:45 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के आरोपियों के एनकाउंटर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सवाल उठाए हैं. बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत मंगलवार को अंकित बालियान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को वाह-वाही लूटने की जरूरत नहीं है. कम से कम बदमाशों से पूछताछ तो करनी चाहिए थी ताकि वो कुछ बताते. 

नरेश टिकैत ने कहा कि अंकित बालियान को जिस तरह मारा गया ये घटना बहुत बड़ी है. इससे बड़ी घटना क्या होगी? शामली का दिल है जहां वहां बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया. लोगों में काफी गुस्सा रहा और विरोध भी बहुत रहा. एनकाउंटर हुआ तो जरूर है लेकिन, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही कि जहां पर घटना हुई वहां से 1 किमी की दूरी पर ही बदमाश पकड़े गए और उनका एनकाउंटर कर दिया गया. 

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शूटरों के एनकाउंटर पर उठाए सवाल

नरेश टिकैत ने इस मामले के आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस को वाह-वाही नहीं चाहिए, हमारा मन नहीं मान रहा है. कम से कम उनके बयान होने चाहिए थे कि उन्होंने क्या-क्या घटना की है और क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया. आरोपियों को एनकाउंटर में मार कर वाह-वाही लूट रहे हैं. 

सपा ने पुलिस की कार्रवाई पर घेरा

इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से भी अंकित के शूटरों के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं. सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पुलिस की कार्रवाई पर घेरते हुए कहा कि ये एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ इसकी उच्चस्तरीय जाँच की जानी चाहिए. जो भी बड़े अपराधी है उनके लिए न्यायपालिका को दंड देने का अधिकार है. 

बता दें कि हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की 26 अगस्त को जिम से बाहर आते समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद इस हत्याकांड को लेकर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने इस मामले में अब तक दो आरोपियों मोहित और सुमित को एनकाउंटर में मार गिराया है. इस मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मी भी घायल हुआ है. दोनों युवकों की पहचान होटल के सीसीटीवी से हुई है. 

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Published at : 02 Sep 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ankit Baliyan
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