अमरोहा की टीम पहुंची रामपुर जिला अस्पताल, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

रामपुर जिला चिकित्सालय में बुधवार को कायाकल्प राउंड के तहत अमरोहा से आई दो सदस्यीय टीम ने पियर निरीक्षण किया. टीम में डॉ. इरफान, ईएमओ और डॉ. याकुब, एमसीएच कंसल्टेंट अमरोहा शामिल रहे. टीम सुबह करीब 11:30 बजे जिला अस्पताल पहुंची. टीम ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

निरीक्षण की शुरुआत दवा स्टोर से की गई. यहां दवाओं के रखरखाव और व्यवस्था को देखकर टीम ने संबंधित प्रभारी की सराहना की. इसके बाद इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक से अस्पताल में प्रतिदिन भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या और सर्पदंश के मरीजों के उपचार के लिए अपनाए जा रहे प्रोटोकॉल की जानकारी ली गई. चिकित्सक द्वारा दिए गए जवाबों से टीम संतुष्ट नजर आई.

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टीम ने की ऑपरेशन थिएटर में किए जा रहे कार्यों की सराहना

ऑपरेशन थिएटर के निरीक्षण के दौरान टीम ने वहां किए जा रहे कार्यों की सराहना की. टीम ने कहा कि ओटी में बेहतर कार्य किया जा रहा है और अधिकांश आधुनिक सर्जरी की जा रही हैं. इसके अलावा आईपीएचएल लैब का भी निरीक्षण किया गया, जहां स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई.

मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की ली जानकारी

कायाकल्प राउंड के दौरान अस्पताल की साफ-सफाई, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, संक्रमण नियंत्रण, विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं और अस्पताल परिसर की समग्र गुणवत्ता का जायजा लिया गया. टीम ने मरीजों से भी सुविधाओं को लेकर जानकारी ली और स्टाफ से संबंधित सवाल पूछते हुए आगामी निरीक्षण के लिए जरूरी बिंदुओं की जानकारी दी.

टीम ने की अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्थाओं की सराहना

निरीक्षण के बाद टीम ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से कहा कि अस्पताल में साफ-सफाई की व्यवस्था काफी अच्छी है. टीम ने कहा कि अस्पताल में मरीजों का भारी दबाव होने के बावजूद इस स्तर की स्वच्छता बनाए रखना सराहनीय है. सभी विभागों की स्थिति संतोषजनक पाई गई. हालांकि, व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश भी दिए गए.

टीम ने यह भी कहा कि जिला चिकित्सालय में मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और अस्पताल जल्द ही एनक्यूएएस (NQAS) सर्टिफिकेशन के लिए भी तैयार है.कायाकल्प राउंड के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने सक्रिय सहभागिता की.

इस अवसर पर डॉ. पी. सिंह, हरीश चंद्र, रेखा सहित अस्पताल का अन्य स्टाफ मौजूद रहा. निरीक्षण के अंत में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने टीम का धन्यवाद करते हुए मरीजों के हित में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लगातार जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई.

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