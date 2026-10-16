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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिव्या मित्तल के साथ पूर्व IPS यूपी में बिगाड़ेंगे BJP-सपा के समीकरण? 100 उम्मीदवार उतारे

दिव्या मित्तल के साथ पूर्व IPS यूपी में बिगाड़ेंगे BJP-सपा के समीकरण? 100 उम्मीदवार उतारे

रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की आजाद अधिकार सेना यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ेगी, 45 प्रत्याशियों को टिकट दिया जा चुका है. पार्टी भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करेगी.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 16 Oct 2026 11:58 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय पार्टी के अलावा छोटे दलों ने भी किस्मत आजमाने की पूरी तैयारी कर ली है. इसी में से एक है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पार्टी आजाद अधिकार सेना. एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान अमिताभ ठाकुर ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 प्रत्याशियों को उतारने जा रहे हैं और उन्होंने अब तक 45 प्रत्याशियों को टिकट भी दे दिया है. 

एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान रिटायर्ड आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी के बारे में स्पष्ट बातचीत की. उनका कहना है कि पार्टी का सिद्धांत है भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना, और समाज के प्रत्येक नागरिक के अधिकार को सुरक्षित करना . इसी संकल्प के साथ हम जनता के बीच जा रहे है. इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग 100 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है. 

यह भी पढ़ें: BJP का गठबंधन कमजोर करने में जुटे राजभर? सहयोगी पार्टी के कई नेताओं को कराया शामिल

जनता के अधिकारों के लिए करेंगे संघर्ष

अमित ठाकुर ने कहा कि अभी तक हमने 45 प्रत्याशियों को टिकट दे भी दिया है जिसमें से एक वाराणसी के शिवपुर विधानसभा के संतोष मुरत भी हैं. जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है वह जुड़ सकता है. जनता के अधिकारों के लिए हमारे साथ संघर्ष कर सकता है. 

'दिव्या मित्तल और अलंकार अग्निहोत्री का भी साथ'

अमिताभ ठाकुर का कहना है कि इस संघर्ष में हमारा प्रयास है कि हम पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री और पूर्व IAS दिव्या मित्तल के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में हों. अलंकार अग्निहोत्री से हमारी बातचीत हुई है लेकिन अभी दिव्या मित्तल से संपर्क नहीं हो सका है. आने वाले समय में हम और भी छोटे दलों के साथ मिलकर अपने चुनावी अभियान को तेज करेंगे. उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि 2022 में हमारी पार्टी पंजीकृत नहीं थी, इस वजह से हम चुनावी मैदान में नहीं उतर सके थे.

यह भी पढ़ें: यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर अखिलेश यादव बोले- 'नीयत साफ होती तो...'

Published at : 16 Oct 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Amitabh Thakur UP Politics UP NEWS Azad Adhikar Sena UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027 UP  News
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