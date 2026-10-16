यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर अखिलेश यादव बोले- 'नीयत साफ होती तो...'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में नवरात्र के मौके पर एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर महंगाई, पंचायत चुनाव और नाम बदलकर राजनीति करने को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पूजा-पाठ में भी मुनाफा कमाने में जुटे हैं. त्योहारों के मौके पर मिलावट और महंगाई बढ़ाने के बजाय सरकार को लोगों को सस्ती चीनी उपलब्ध करानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि भारत में अलग-अलग धर्मों और संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं और एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं. नवरात्र, गणेश उत्सव, दशहरा, धनतेरस, दिवाली और भैया दूज जैसे त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता का संदेश देते हैं. नवरात्र नई ऊर्जा के साथ नए कार्यों की शुरुआत करने का पर्व है. मां दुर्गा की पूजा के साथ लोगों को अपने भीतर के लोभ, अहंकार और द्वेष को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए.

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नीयत साफ होती तो अब तक हो चुके होते पंचायत चुनाव

अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव की देरी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो अब तक पंचायत चुनाव हो गए होते. जनता सब देख रही है और अब यह देख रही है कि सरकार कैसे बदलेगी. सरकार को मोहल्लों के नाम बदलकर राजनीति करने के बजाय जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए. भगवान श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ताकत का इस्तेमाल सज्जनों को डराने के लिए नहीं होता. सरकार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है.

उन्होंने दावा किया कि यह सरकार जाने वाली है, इसलिए नाम बदलने की राजनीति कर रही है. साथ ही न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि अदालतों के फैसलों से लोकतंत्र और मजबूत होगा.

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