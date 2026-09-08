आगरा: 2 घंटे खराब सड़क में फंसी रही एंबुलेंस, नवजात बच्ची की मौत

उत्तर प्रदेश के आगरा में गड्ढे में एंबुलेंस फंसने की वजह से एक नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. बारिश की वजह से ख़राब हुई सड़क में क़रीब दो घंटे तक एंबुलेंस फंसी रही, जिससे बच्ची को समय पर इलाज नहीं हो पाया और बच्ची की सांसें थम गईं. उप जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है.

ख़बर के मुताबिक ये मामला आगरा के बाह क्षेत्र के एक गांव का है, जहां बारिश की वजह से खराब हुई सड़क पर एंबुलेंस फंस गई, आसपास के लोगों की मदद से इस एंबुलेंस को निकालने का काफी कोशिश की गई लेकिन, ये एंबुलेंस निकल नहीं पा रही थी, करीब दो घंटे ये एंबुलेंस इसमें फंसी रही.

पीड़ित परिवार ने की शिकायत

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पीड़ित परिवार ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और इस संबंध में जांच की जा रही है. घटना कथित तौर पर दो सितंबर को गढ़वार गांव में हुई जब प्रदीप सिंह की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और परिवार ने सरकारी एंबुलेंस बुलाई.

परिवार की शिकायत के अनुसार, अस्पताल जाते समय एंबुलेंस खराब सड़क पर फंस गई, जिससे ग्रामीणों को उसे बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर से बांधना पड़ा. जिसके बाद किसी तरह आखिरकार महिला अस्पताल पहुंची, लेकिन, तब तक नवजात बच्ची की सांसें थम चुकी थीं.

नोएडा: डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन कटने से भड़के लोग, आंदोलन की दी धमकी

उप जिला मजिस्ट्रेट ने मांगी रिपोर्ट

इस घटना से व्यथित प्रदीप कुमार ने अधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोगों ने सड़क के घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठाए हैं.

इस मामले पर उप जिला मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने बताया कि पांच सितंबर को तहसील दिवस के दौरान शिकायत मिली थी और इसे लोक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है, जिससे रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वाराणसी में अगले दो दिन बारिश! लखनऊ समेत इन जिलों में IMD अलर्ट