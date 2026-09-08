नोएडा: डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन कटने से भड़के लोग, आंदोलन की दी धमकी

उत्तर प्रदेश के नोएडा में डूब क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर काटे गए बिजली कनेक्शनों के विरोध में स्थानीय लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है. इसके विरोध में पृथला ब्रिज के पास डूब क्षेत्र के सैकड़ों निवासियों ने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया. इस महापंचायत में ग्रामीणों और किसानों ने बिजली काटे जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ आगे की ठोस रणनीति पर मंथन किया.

महापंचायत में पहुंचे किसान नेता सुखबीर खलीफा ने साफ शब्दों में कहा कि मेहनत करने वालों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और सरकार को इस दिशा में जनहितैषी कदम उठाने होंगे. पृथला ब्रिज के पास आयोजित इस महापंचायत में डूब क्षेत्र के सैकड़ों लोग एकजुट हुए. लोगों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के बिजली कनेक्शन काट दिए गए, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

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बिजली कनेक्शन काटे जाने पर भड़के लोग

महापंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से किसानों और मेहनतकश लोगों को केवल आश्वासनों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सभा को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि अगर मेहनतकश तबके का भला होगा, तो इससे सरकारों को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अच्छे और ईमानदार लोगों की रक्षा करना और उनके हक में फैसले लेना सरकार का दायित्व है.

किसानों ने प्रशासन को दी चेतावनी

महापंचायत में मौजूद लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि काटे गए बिजली कनेक्शनों को जल्द बहाल नहीं किया गया और समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकाला गया, तो वे अपने आंदोलन को और अधिक तेज करने के लिए बाध्य होंगे. उन्होंने प्रशासन से इस कार्रवाई को रोकने की मांग की है. इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो आगे और बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है.

इस दौरान यहां रहने वाले लोगों ने आगे की रणनीति पर भी चर्चा की है. स्थानीय लोगों का नाराजगी ऐसे समय में आई हैं जब यूपी में चुनाव बेहद नज़दीक है. ऐसे में लोगों का गुस्सा भारी पड़ सकता है.

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