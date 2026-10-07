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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'

सचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'

सचिन पायलट ने कहा कि वोटों की चोरी के मुद्दे को लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे. कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी. उन्होंने चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने पर भी जोर दिया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Oct 2026 07:26 PM (IST)
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विपक्षी दलों की ओर से लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है. चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे विपक्ष के आंदोलन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति से बड़ा नहीं है. चुनाव आयोग पूरी तरह तानाशाह बना हुआ है. उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि वोटों की चोरी के मुद्दे को लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे, बेईमानी का पर्दाफाश करेंगे.

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, ''चुनाव आयोग के ऊपर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है लेकिन वही लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है. बीजेपी सरकार में पहले नोटबंदी हुई थी और अब वोटबंदी की जा रही है.''

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कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी- सचिन पायलट

उन्होंने ये भी कहा कि वोटों की चोरी के मुद्दे को लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे. बेईमानी का पर्दाफाश करेंगे और गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे. कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी. उन्होंने सवाल किया कि अगर विपक्षी पार्टियों के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं तो उन्हें मुलाकात करने में क्या दिक्कत है?

चुनाव आयोग को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने की जरूरत- सचिन पायलट

राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा, ''एक-एक सांसद करीब पचीस लाख वोटर्स का नुमाइंदा होता है. नेता प्रतिपक्ष के साथ जो व्यवहार किया गया, वह इससे पहले कभी नहीं हुआ. दिल्ली पुलिस का रवैया दंडनीय है. चुनाव आयोग को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने की जरूरत है. देश का जो हाल है, वह ठीक नहीं है.''

पंचायत चुनाव में कांग्रेस करेगी बेहतरीन प्रदर्शन- सचिन पायलट

कांग्रेस महासचिव पायलट ने दावा करते हुए ये भी कहा कि राजस्थान में होने जा रहे पंचायत चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा, '' नगर निकाय के चुनाव में हमने बीजेपी को बराबरी पर छोड़ा था. पंचायत चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराने का काम करेंगे. बीजेपी चुनाव आयोग और धनबल की मदद से बहुमत हासिल करने की कोशिश में है. कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी छवि वाले नौजवानों को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी.''

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Oct 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
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