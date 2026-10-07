ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजैसलमेर में कॉन्स्टेबल ने नहर में कूदकर दी जान, मौत से पहले बनाया वीडियो

जैसलमेर में कॉन्स्टेबल ने नहर में कूदकर दी जान, मौत से पहले बनाया वीडियो

जैसलमेर में कांस्टेबल ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली. इससे पहले उसने अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें अपनी मौत के लिए पत्नी और उसके परिजनों को जिम्मेदार ठहराया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Oct 2026 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जैसलमेर में कॉन्स्टेबल ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी. कॉन्स्टेबल ने मरने से पहले सुबह 8 बजे वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा. वीडियो देखकर परिजनों ने कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठा. 

लोकेशन पता करने के बाद परिजन घटनास्थल पहुंचे तो नहर के पास उसकी कार, फोन और जूते मिले. करीब आधे घंटे बाद बॉडी को निकाला गया. घटना मंगलवार सुबह, मोहनगढ़ थाना इलाके की है. मृतक की पहचान कॉन्स्टेबल अनिरुद्ध सिंह निवासी इंदिरा कॉलोनी, बाड़मेर के रूप में हुई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जयपुर: NGT का बड़ा आदेश, 63 फैक्ट्रियों पर मंडराया बंद होने का खतरा
जयपुर: NGT का बड़ा आदेश, 63 फैक्ट्रियों पर मंडराया बंद होने का खतरा
राजस्थान
राहुल-प्रियंका गांधी के आंदोलन में शामिल होंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच का ऐलान
राहुल-प्रियंका गांधी के आंदोलन में शामिल होंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच का ऐलान
राजस्थान
UP राज्यसभा चुनाव: राजभर की पार्टी का दावा, 'सपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही क्योंकि...'
UP राज्यसभा चुनाव: राजभर की पार्टी का दावा, 'सपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही क्योंकि...'
राजस्थान
गुलाबी सर्दी के सीजन में राजस्थान में बरस रही आग, तापमान पहुंचा 43 डिग्री के पास
गुलाबी सर्दी के सीजन में राजस्थान में बरस रही आग, तापमान पहुंचा 43 डिग्री के पास

यह भी पढ़ें: जयपुर: NGT का बड़ा आदेश, 63 फैक्ट्रियों पर मंडराया बंद होने का खतरा

कांस्टेबल ने मरने से पहले बनाया वीडियो 

मरने से पहले बनाए वीडियो में कॉन्स्टेबल ने मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी और ससुराल वालों को बताया है. वीडियो में कॉन्स्टेबल कहते नजर आ रहे हैं- "ये सब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, इन्होंने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे सुसाइड करना पड़ रहा है. मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है. मेरे परिवार को कुछ मत कहना. मुझे कहा गया कि तू मर जा मैं इतने समय से इसलिए जीवित हूं क्योंकि मेरे मां-बाप बुजुर्ग हैं."

पुलिस ने शुरू की जांच 

जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया अनिरुद्ध सिंह सिरोही के आबूरोड थाने में पोस्टेड थे. वे यहां मोहनगढ़ अपनी बुआ के यहां आए हुए थे. मंगलवार को उनकी बॉडी नहर में मिली है. पुलिस मौत के कारणों की पड़ताल कर रही है.

2008 में नौकरी लगी थी, तभी से सिरोही में पोस्टेड

अनिरुद्ध सिंह के फुफेरे भाई मोहनगढ़ निवासी विक्रम सिंह ने बताया कि अनिरुद्ध सिंह की 2008 में नौकरी लगी थी. तभी से वो सिरोही में पोस्टेड थे. उनकी 2012 में शादी हुई थी. उनके 8 साल का लड़का है. शादी के एक साल बाद से ही घरेलू कलह होने शुरू हो गए थे. करीब पांच साल से पत्नी मायके में रह रही थी. इसके बाद से परिवार को धमकी देना और प्रताड़ित करना शुरू किया. विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को अनिरुद्ध सिंह बाड़मेर से नेहड़ाई होते हुए अपनी कार में मोहनगढ़ स्थित नहर पहुंचा था.

वहां से वीडियो बनाकर सुबह 8 बजे सब परिजनों को भेजा, हमने वीडियो देखकर इसको फ़ोन किया फोन नहीं उठाया. छोटे भाई ने कोतवाली बाड़मेर से इसकी लोकेशन निकाली जो मोहनगढ़ बताई, रिश्तेदार सुबह 9 बजे नहर के पास पहुंचे. नहर के पास उसकी कार, फोन और जूते मिले. करीब आधे घंटे के बाद बॉडी को निकाला गया. इसके बाद बॉडी को मॉर्च्युरी में रखकर परिजन ने मोहनगढ़ थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है.

यह भी पढ़ें: राहुल-प्रियंका गांधी के आंदोलन में शामिल होंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच का ऐलान

Published at : 07 Oct 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Jaisalmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: NGT का बड़ा आदेश, 63 फैक्ट्रियों पर मंडराया बंद होने का खतरा
जयपुर: NGT का बड़ा आदेश, 63 फैक्ट्रियों पर मंडराया बंद होने का खतरा
राजस्थान
राहुल-प्रियंका गांधी के आंदोलन में शामिल होंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच का ऐलान
राहुल-प्रियंका गांधी के आंदोलन में शामिल होंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच का ऐलान
राजस्थान
UP राज्यसभा चुनाव: राजभर की पार्टी का दावा, 'सपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही क्योंकि...'
UP राज्यसभा चुनाव: राजभर की पार्टी का दावा, 'सपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही क्योंकि...'
राजस्थान
गुलाबी सर्दी के सीजन में राजस्थान में बरस रही आग, तापमान पहुंचा 43 डिग्री के पास
गुलाबी सर्दी के सीजन में राजस्थान में बरस रही आग, तापमान पहुंचा 43 डिग्री के पास
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सेवा के 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने भगवान से क्या मांगा? खुद बताया
सेवा के 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने भगवान से क्या मांगा? खुद बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
Home Tips
Inverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget