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राजस्थान निकाय चुनाव: डूंगरपुर में EVM का पहला रेंडमाइजेशन कंपलीट

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्य में EVM का पहला रेंडमाइजेशन पूरा हो चुका है. वहीं डूंगरपुर-सागवाड़ा के लिए 100 मशीनें आवंटित की गई हैं.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Sep 2026 06:28 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं. चुनावी प्रक्रिया को लेकर डूंगरपुर जिले में बुधवार को ईवीएम मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन पूरा कर लिया गया. इस प्रक्रिया के तहत नगर परिषद डूंगरपुर और नगर पालिका सागवाड़ा के मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीनों का आवंटन किया गया.

रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर देशलदान की अध्यक्षता में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई. ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना विज्ञान केंद्र में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के ई-सूची सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया.

प्रशासन के अनुसार, पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रेंडमाइजेशन होने से ईवीएम आवंटन की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया.

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डूंगरपुर के 41 मतदान केंद्रों के लिए 54 EVM आवंटित

रेंडमाइजेशन के दौरान नगर परिषद डूंगरपुर के 41 मतदान केंद्रों के लिए 54 ईवीएम मशीनें आवंटित की गईं. वहीं, किसी भी आवश्यकता की स्थिति में उपयोग के लिए 13 ईवीएम मशीनें रिजर्व रखी गई हैं. इसी तरह नगर पालिका सागवाड़ा के 35 मतदान केंद्रों के लिए 46 ईवीएम मशीनों का आवंटन किया गया, जबकि 11 मशीनें रिजर्व रखी गई हैं.

इस प्रकार दोनों निकायों के लिए कुल 100 ईवीएम मशीनें आवंटित की गई हैं, जबकि 24 ईवीएम मशीनें रिजर्व रखी गई हैं. रिजर्व मशीनों को आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मतदान व्यवस्था में उपयोग किया जा सकेगा.

रेंडमाइजेशन के बाद राजनीतिक दलों को मिली नंबरवार जानकारी

प्रथम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर परिषद डूंगरपुर और नगर पालिका सागवाड़ा के लिए आवंटित ईवीएम मशीनों की नंबरवार हस्तांतरण सूची तैयार की गई. यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई.

चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम का रेंडमाइजेशन एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. इसके जरिए उपलब्ध मशीनों को मतदान केंद्रों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवंटित किया जाता है. प्रशासन की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को आयोग के नियमों के अनुरूप पूरा किया गया.

स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखी जाएंगी आवंटित EVM

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर देशलदान ने बताया कि प्रथम रेंडमाइजेशन के बाद नगर परिषद डूंगरपुर और नगर पालिका सागवाड़ा के लिए आवंटित ईवीएम मशीनों को चिन्हित किया जाएगा. इसके बाद इन्हें संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और उपखंड अधिकारियों को सुपुर्द किया जाएगा.

आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन ईवीएम मशीनों को श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में स्थापित स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाएगा. चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की सुरक्षा और निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन को लेकर प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी.

निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज

डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है. मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं से लेकर ईवीएम के आवंटन और उनके सुरक्षित भंडारण तक चुनाव से जुड़े विभिन्न चरणों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जा रहा है.

प्रथम रेंडमाइजेशन पूरा होने के बाद अब चुनावी तैयारियों का अगला चरण शुरू होगा. प्रशासन का प्रयास है कि मतदान से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की परेशानी सामने न आए.

रेंडमाइजेशन के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद

ईवीएम के प्रथम रेंडमाइजेशन के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेगर, नगर परिषद डूंगरपुर के रिटर्निंग अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर, सागवाड़ा के रिटर्निंग अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक मुकेश कुमार वर्मा, उप निदेशक समीर मीणा, तहसीलदार निर्वाचन अनिल पंड्या सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

प्रशासन के मुताबिक नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही है. ईवीएम के प्रथम रेंडमाइजेशन के साथ ही डूंगरपुर और सागवाड़ा में मतदान व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों का एक अहम चरण पूरा हो गया है.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 02 Sep 2026 06:28 PM (IST)
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Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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