बंगाल में जीत से लेकर UP की सियासत तक, अमरपाल मौर्य का विपक्ष पर निशाना

पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बाहुल्य रेजीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत पर राज्यसभा सांसद और पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, "बंगाल की जनता ने धर्म की राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों को अपने वोट के जरिए करारा जवाब दिया."

उन्होंने कहा, "विपक्षी पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जो भी योजना लाती है. उसका लाभ सभी को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के मिलता है. भले ही वह किसी भी जाति या धर्म का हो, बीजेपी किसी भी धर्म या पंथ की राजनीति कतई नहीं करती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, उसे करके भी दिखाया जाता है."

अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दिए जाने पर सांसद अमरपाल मौर्य ने बयान दिया. उन्होंने कहा, "जिन्हें परिवार की विरासत के आधार पर कभी सत्ता मिल जाती है, वह हमेशा अहंकार की बातें बोलते हैं. अखिलेश यादव भी अहंकार में इस तरह की बातें करते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर होने के बावजूद उनका अहंकार खत्म नहीं हो रहा है. इनके जैसे लोग हमेशा घमंड के साथ ही जीते हैं. अखिलेश यादव को यह सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उनकी ही सरकार में हुआ था. वह राम मंदिर में चंदा चोरी की बात किस मुंह से करते हैं."

सांसद ने कहा, "कहीं भी भ्रष्टाचार या कुछ और भी गलत होता है तो बीजेपी की सरकार उस मामले में फैसला लेने में पीछे नहीं हटती और तुरंत सख्त कार्रवाई करती हैं. पीएम मोदी को लेकर अमरपाल मौर्य ने कहा, "आज गरीब और पिछड़े वर्ग का एक ऐसा बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है जिसे अपने परिवार के बजाय देशवासियों की चिंता रहती है."

सपा-कांग्रेस के गठबंधन पर क्या बोले सांसद?

यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर अमरपाल मौर्य ने कहा, "बीजेपी के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही हमेशा परिवारवाद के लिए लड़ते हैं. सोनिया गांधी को इस बात की चिंता रहती है कि राहुल गांधी कैसे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव को सांसद बनाने के लिए परेशान रहते हैं."

सीजेपी के प्रोटेस्ट पर दी यह प्रतिक्रिया

दिल्ली में कल से शुरू हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और तमाम ट्रेनों को रोके जाने पर सांसद अमरपाल मौर्य ने कहा इस बारे में कानून अपना काम कर रहा है. सरकार को कानून व्यवस्था के मद्देनजर फैसले लेने का अधिकार है. ऐसे फैसलों पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए. सरकार को कब कैसे क्या करना है, इसका फैसला खुद उसी को लेना होता है.

अमरपाल मौर्य का कहना है कि जो लोग लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं वह कुछ नए लोगों को सामने लाकर नए-नए रास्ते खोज रहे हैं. अलग-अलग लोगों को सामने लाकर धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजकता करा रहे हैं. उनका कहना है कि बीजेपी ना तो ऐसे आंदोलन से डरती है और ना ही किसी को डराने का काम करती है. देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आंख मूंद कर भरोसा करती है.

सिरोही: खनन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान