Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननिकाय चुनाव में CM के रोड शो पर बोले अशोक गहलोत, 'नौबत यहां तक...'

निकाय चुनाव में CM के रोड शो पर बोले अशोक गहलोत, 'नौबत यहां तक...'

राजस्थान निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरते हुए ये दावा किया कि जनता में भारी आक्रोश है. बीजेपी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Sep 2026 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है. सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं. यहां तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रोड शो कर रहे हैं. इसे लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी की सरकार को घेरा है. उन्होंने सवाल उठाया कि सीएम को नगर परिषद या नगर निगम के चुनावों के लिए रोड शो करने की क्यों नौबत पड़ गई. गहलोत ने दावा करते हुए ये भी कहा कि जनता में भारी आक्रोश है.

'इस चुनाव में सीएम का रोड शो करना निगेटिव प्वाइंट'

अशोक गहलोत सवाल किया, "नौबत यहां तक क्यों आ गई है कि मुख्यमंत्री को नगर परिषद या नगर निगम के चुनावों के लिए रोड शो करने पड़ रहे हैं? यह कोई अच्छी बात नहीं है. यह निगेटिव प्वाइंट है. उन्होंने असल में दिखा दिया है कि पिछले ढाई साल से सरकार कैसे काम कर रही है. लोगों में बहुत आक्रोश है. पूरा शहर बर्बाद है. सड़कों और नालों की हालत खराब है. कोई विकास नहीं हो रहा है.

लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही बीजेपी- अशोक गहलोत

राजस्थान के पूर्व सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे कहा, ''अब घबराहट में वे दिल्ली, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के मंत्रियों और कई नेताओं को बुला रहे हैं, इनके हाईकमान के लोग आ रहे हैं. वे ऐसे टारगेट के साथ क्यों काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि उन्हें एहसास है कि जनता में बहुत आक्रोश है. वो लोगों को शांत करने और उन्हें गुमराह करने के लिए यहां आ रहे हैं. 

मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो भ्रमित न हों- गहलोत

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, ''मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो भ्रमित न हों. अगर वो ये चुनाव हारेंगे, तो शायद उनकी नींद खुलेगी और चिंता होगी कि ये क्या हो रहा है? तभी उनके हाई कमान, निचले स्तर के नेताओं और यहां तक कि उनकी 'डबल-इंजन' सरकार को भी डर और भय का एहसास होगा. फिर ये काम करने का प्रयास करेंगे तो जनता का भला होगा.'' 

भीलवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो

बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार (05 सितंबर) को भीलवाड़ा में नगर निगम चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया. बड़ी संख्या में लोग और पार्टी कार्यकर्ता रोड शो के रास्ते में इकट्ठा हुए. शहर से गुजरते समय कई जगहों पर लोगों ने मुख्यमंत्री पर फूल बरसाए. सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली डबल-इंजन सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में देश और राजस्थान में विकास के नए मानक स्थापित किए हैं. लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रिपल-इंजन सरकार राजस्थान के विकास को गति देगी.

सागवाड़ा में चेयरमैन पद पर छिड़ी बहस, कांग्रेस ने खोला पत्ता तो BJP का पलटवार

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
सहारनपुर मस्जिद विवाद पर ओवैसी का बड़ा हमला, बोले- ‘बीजेपी को धार्मिक आजादी से नफरत’
सहारनपुर मस्जिद विवाद पर ओवैसी का बड़ा हमला, बोले- ‘बीजेपी को धार्मिक आजादी से नफरत’
राजस्थान
जयपुर: ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की अंगूठियां लेकर भागी युवती, CCTV में घटना कैद
ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की अंगूठियां लेकर भागी युवती, CCTV में घटना कैद
राजस्थान
सागवाड़ा में चेयरमैन पद पर छिड़ी बहस, कांग्रेस ने खोला पत्ता तो BJP का पलटवार
सागवाड़ा में चेयरमैन पद पर छिड़ी बहस, कांग्रेस ने खोला पत्ता तो BJP का पलटवार
राजस्थान
भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में BJP का गढ़ दांव पर, 229 निर्दलीयों ने बढ़ाई टेंशन
भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में BJP का गढ़ दांव पर, 229 निर्दलीयों ने बढ़ाई टेंशन
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: 5 मंजिला इमारत ढही.. दिल्ली में कोहराम !।
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
दिल्ली NCR
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget