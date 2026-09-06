निकाय चुनाव में CM के रोड शो पर बोले अशोक गहलोत, 'नौबत यहां तक...'

राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है. सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं. यहां तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रोड शो कर रहे हैं. इसे लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी की सरकार को घेरा है. उन्होंने सवाल उठाया कि सीएम को नगर परिषद या नगर निगम के चुनावों के लिए रोड शो करने की क्यों नौबत पड़ गई. गहलोत ने दावा करते हुए ये भी कहा कि जनता में भारी आक्रोश है.

'इस चुनाव में सीएम का रोड शो करना निगेटिव प्वाइंट'

अशोक गहलोत सवाल किया, "नौबत यहां तक क्यों आ गई है कि मुख्यमंत्री को नगर परिषद या नगर निगम के चुनावों के लिए रोड शो करने पड़ रहे हैं? यह कोई अच्छी बात नहीं है. यह निगेटिव प्वाइंट है. उन्होंने असल में दिखा दिया है कि पिछले ढाई साल से सरकार कैसे काम कर रही है. लोगों में बहुत आक्रोश है. पूरा शहर बर्बाद है. सड़कों और नालों की हालत खराब है. कोई विकास नहीं हो रहा है.

लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही बीजेपी- अशोक गहलोत

राजस्थान के पूर्व सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे कहा, ''अब घबराहट में वे दिल्ली, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के मंत्रियों और कई नेताओं को बुला रहे हैं, इनके हाईकमान के लोग आ रहे हैं. वे ऐसे टारगेट के साथ क्यों काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि उन्हें एहसास है कि जनता में बहुत आक्रोश है. वो लोगों को शांत करने और उन्हें गुमराह करने के लिए यहां आ रहे हैं.

मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो भ्रमित न हों- गहलोत

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, ''मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो भ्रमित न हों. अगर वो ये चुनाव हारेंगे, तो शायद उनकी नींद खुलेगी और चिंता होगी कि ये क्या हो रहा है? तभी उनके हाई कमान, निचले स्तर के नेताओं और यहां तक कि उनकी 'डबल-इंजन' सरकार को भी डर और भय का एहसास होगा. फिर ये काम करने का प्रयास करेंगे तो जनता का भला होगा.''

भीलवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो

बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार (05 सितंबर) को भीलवाड़ा में नगर निगम चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया. बड़ी संख्या में लोग और पार्टी कार्यकर्ता रोड शो के रास्ते में इकट्ठा हुए. शहर से गुजरते समय कई जगहों पर लोगों ने मुख्यमंत्री पर फूल बरसाए. सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली डबल-इंजन सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में देश और राजस्थान में विकास के नए मानक स्थापित किए हैं. लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रिपल-इंजन सरकार राजस्थान के विकास को गति देगी.

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