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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर नगर निगम रिजल्ट: अशोक गहलोत के वार्ड में BJP, गजेंद्र सिंह शेखावत के यहां जीती कांग्रेस

जोधपुर नगर निगम रिजल्ट: अशोक गहलोत के वार्ड में BJP, गजेंद्र सिंह शेखावत के यहां जीती कांग्रेस

Rajasthan Nikay Chunav में अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे को बड़ा झटका लगा है. यहां इन नेताओं वार्ड और इलाकों में इनकी पार्टियां या तो पीछे हैं या चुनाव हार चुकीं हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Sep 2026 12:06 PM (IST)
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राजस्थान निकाय चुनाव के परिणामों के आने का क्रम जारी है. इस बीच जोधपुर नगर निगम में चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं. यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है है तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इलाके में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है.

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उधर, झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बड़ा झटका लगा है. वसुंधरा राजे के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ में बीजेपी की करारी हार हुई है. नगर परिषद के 45 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं. यहां  कांग्रेस ने 45 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की है. इन नतीजों के बाद यहां कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है.

मतदान दो चरणों में नौ और 11 सितंबर को हुए

राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद सोमवार को मतगणना जारी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.अधिकारियों ने बताया कि मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई और इसके लिए व्यापक सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.राजस्थान के सभी 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में नौ और 11 सितंबर को हुए थे.

इन चुनावों में कुल 77 उम्मीदवार निर्विरोध पार्षद चुने गए, जिनमें 37 महिलाएं हैं. शेष सीट के लिए मतदान कराया गया था, जिनके मतों की गिनती सोमवार को की जा रही है.राज्य में जिन 309 नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा की गई है, उनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 200 से अधिक नगरपालिकाएं शामिल हैं. इन सभी निकायों में कुल 10,245 वार्ड हैं.

राज्य भर में प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है. इसके तहत जीत के जुलूस समेत ऐसी गतिविधियों पर रोक रहेगी. मतगणना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों और उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों को ही प्रवेश की अनुमति है. फिलहाल प्रशासन के निर्देशों के अनुसार विजय जुलूस और अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक है. 

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Sep 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot CONGRESS RAJASTHAN NEWS BHP Jodhpur NEWS Rajasthan Nikay Chunav 2026
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