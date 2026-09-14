जोधपुर नगर निगम रिजल्ट: अशोक गहलोत के वार्ड में BJP, गजेंद्र सिंह शेखावत के यहां जीती कांग्रेस

राजस्थान निकाय चुनाव के परिणामों के आने का क्रम जारी है. इस बीच जोधपुर नगर निगम में चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं. यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है है तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इलाके में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है.

राजस्थान: AAP के लिए खुशखबरी, शिक्षा मंत्री के इलाके में BJP को दी करारी मात

उधर, झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बड़ा झटका लगा है. वसुंधरा राजे के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ में बीजेपी की करारी हार हुई है. नगर परिषद के 45 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं. यहां कांग्रेस ने 45 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की है. इन नतीजों के बाद यहां कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है.

मतदान दो चरणों में नौ और 11 सितंबर को हुए

राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद सोमवार को मतगणना जारी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.अधिकारियों ने बताया कि मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई और इसके लिए व्यापक सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.राजस्थान के सभी 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में नौ और 11 सितंबर को हुए थे.

इन चुनावों में कुल 77 उम्मीदवार निर्विरोध पार्षद चुने गए, जिनमें 37 महिलाएं हैं. शेष सीट के लिए मतदान कराया गया था, जिनके मतों की गिनती सोमवार को की जा रही है.राज्य में जिन 309 नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा की गई है, उनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 200 से अधिक नगरपालिकाएं शामिल हैं. इन सभी निकायों में कुल 10,245 वार्ड हैं.

राज्य भर में प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है. इसके तहत जीत के जुलूस समेत ऐसी गतिविधियों पर रोक रहेगी. मतगणना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों और उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों को ही प्रवेश की अनुमति है. फिलहाल प्रशासन के निर्देशों के अनुसार विजय जुलूस और अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक है.