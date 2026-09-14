राजस्थान: AAP के लिए खुशखबरी, शिक्षा मंत्री के इलाके में BJP को दी करारी मात

राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों में बारां जिले की नगर परिषद में चौंकाने वाले चुनाव नतीजे सामने आए हैं. अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 25 घोषित वार्डों में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस को 6 और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं. बारां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जनपद है.

आम आदमी पार्टी ने बोर्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. नगर परिषद में बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत है. वहीं जयपुर नगर निगम चुनाव के 7 नए वार्डों के परिणाम भी घोषित हुए हैं.

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वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के भवानी शंकर शर्मा, वार्ड 46 से बीजेपी के श्रीकांत पांडेय, वार्ड 62 से बीजेपी के रामावतार शर्मा और वार्ड 92 से बीजेपी प्रत्याशी विजयी हुए हैं. वार्ड 24 से निर्दलीय विनोद शर्मा ने जीत दर्ज की. वार्ड 72 से कांग्रेस की सुमन और वार्ड 83 से कांग्रेस के चंद्र प्रकाश कुमावत ने बाजी मारी है.

जयपुर नगर निगम में क्या है कांग्रेस का दावा?

बत दें जयपुर में शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अभी कई ऐसी सीटों के नतीजे आने बाकी हैं, जहां पार्टी को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है. कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में पार्टी के कुल स्कोर के 60 से ऊपर जाने का दावा किया है.जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 51 से नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद मनमोहन गुर्जर ने अपनी जीत को कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं की जीत बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 1,700 से 1,800 वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीता है.

गुर्जर ने कहा कि यह जीत उनकी पार्टी, सभी कार्यकर्ताओं और सांगानेर की जनता की जीत है.वहीं, स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्षद सुरेश मीणा ने भी अपनी जीत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 518 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के आशीर्वाद और समर्थन के साथ-साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है. उनके मुताबिक, लोगों ने कांग्रेस को समर्थन देकर पार्टी को जीत दिलाई है