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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानफलोदी में 1050 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

फलोदी में 1050 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

राजस्थान के फलोदी में 9 साल का मासूम भोमाराम खेत में स्थित बोरवेल में अचानक गिर गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 15 Oct 2026 04:24 PM (IST)
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राजस्थान में फलोदी के लोहावट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौसर के तहत पूनियों की ढाणी में गुरुवार (15 अक्टूबर) को बड़ा हादसा हो गया. यहां खेत में स्थित बोरवेल में 9 वर्षीय मासूम भोमाराम गिर गया. बच्चा अपने माता-पिता का इकलौता बेटा बताया जा रहा है. घटना के बाद से ही उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, पांचाराम भील के खेत में नलकूप खराब होने के कारण उसकी मरम्मत के लिए बोरिंग मशीन बुलाई गई थी. इसी दौरान बच्चे के पिता मशीन के पास काम कर रहे थे और उनका बेटा भोमाराम भी आसपास मौजूद था. अचानक मासूम बोरवेल में गिर गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी.

बताया जा रहा है कि बोरवेल की कुल गहराई करीब 1050 फीट है. सूचना मिलने पर मतोड़ा पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए. बचाव दल ने कैमरे की मदद से बोरवेल के अंदर बालक की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की. जांच के दौरान मासुम के मूवमेंट की जानकारी सामने आई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मासुम करीब 640 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है.

मासूम तक ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास जारी

रेस्क्यू टीम बोरवेल में फंसे बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास कर रही है. प्रशासन और बचाव दल की प्राथमिकता मासूम को सुरक्षित बाहर निकालना है. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं.

माता-पिता के इकलौते बेटे के बोरवेल में गिरने की घटना से परिवार में चिंता का माहौल है. फिलहाल बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. मासूम की स्थिति और बचाव अभियान के संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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