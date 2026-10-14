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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर: 14 तोला सोना, आधा किलो चांदी, 23 लाख की चोरी का 48 घंटे में खुलासा

डूंगरपुर: 14 तोला सोना, आधा किलो चांदी, 23 लाख की चोरी का 48 घंटे में खुलासा

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए जंगलों में छिप गए थे. दोनों के पास से 23 लाख के जेवर बरामद किए गए हैं.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 14 Oct 2026 05:54 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सूने मकान में हुई करीब 23 लाख रुपये की चोरी का महज 48 घंटे में खुलासा किया है. पुलिस ने चौरासी थाना क्षेत्र की दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों के कब्जे से 14 तोला सोने और करीब आधा किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए जंगलों में छिप गए थे. पूछताछ में चोरी के माल को इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तौलकर आपस में बराबर बांटने की बात भी सामने आई है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अन्य चोरी और लूट की वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

सूने मकान को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार

मामला डूंगरपुर के बालाडीट स्थित श्रीनाथ बैंगलोज का है. 11 अक्टूबर को लक्ष्मी प्रजापत ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके मकान की खिड़की और दरवाजा तोड़कर अज्ञात बदमाश सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए. सूने मकान में हुई लाखों रुपये की चोरी की वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों की तलाश शुरू की.

ये भी पढ़ें: राजस्थान में कानून व्यवस्था पर CM भजनलाल सख्त, 9 अधिकारियों पर गिरी गाज, 1 सस्पेंड

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की गई. पुलिस ने अलग-अलग सुरागों को जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ाई और आखिरकार महज 48 घंटे के भीतर वारदात का खुलासा कर दिया.

पुलिस से बचने के लिए चौरासी के जंगलों में छिपे आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि चोरी की वारदात के बाद दोनों आरोपी चौरासी थाना क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम जंगलों में जाकर छिप गए थे. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ऐसी जगहों पर ठिकाना बनाया था, जहां से दूर तक नजर रखी जा सके और पुलिस की गतिविधियों पर निगरानी की जा सके.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोपालकृष्ण डामोर (25) और दिनेश खराड़ी (23) के रूप में हुई है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि चोरी की वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके.

इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तौलकर बांटते थे चोरी का माल

इस मामले में आरोपियों के काम करने का तरीका भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी सोने-चांदी के जेवरात को इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तौलते थे. इसके बाद चोरी के माल का आपस में बराबर बंटवारा कर लेते थे, ताकि हिस्सेदारी को लेकर उनके बीच कोई विवाद नहीं हो.

पुलिस के अनुसार, चोरी के माल का बंटवारा करने के बाद दोनों शराब और मांस की पार्टी भी करते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 23 लाख रुपये कीमत के 14 तोला सोने और लगभग आधा किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं. बरामदगी को इस कार्रवाई की अहम सफलता माना जा रहा है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि बरामद जेवरात के अलावा चोरी की अन्य संपत्ति या वारदातों से जुड़े साक्ष्य मिल सकते हैं या नहीं.

चोरी, लूट और नकबजनी के करीब एक दर्जन मामले दर्ज

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. उनके खिलाफ पहले से ही चोरी, लूट और नकबजनी के करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं. प्रारंभिक पूछताछ में डूंगरपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद और उदयपुर हाईवे क्षेत्र में चेन स्नैचिंग, दुकानों में चोरी और लूट की कई वारदातों में शामिल होने की बात सामने आई है.

पुलिस अब इन वारदातों की जानकारी का सत्यापन कर रही है और संबंधित मामलों से आरोपियों के तार जोड़ने में जुटी है. जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों आरोपी किन-किन वारदातों में शामिल रहे हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सक्रिय हैं या नहीं. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान चोरी और लूट के कुछ अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई से खुला मामला

डूंगरपुर कोतवाली थाना पुलिस की इस कार्रवाई में सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और तकनीकी अनुसंधान की अहम भूमिका रही. वारदात के बाद जंगलों में छिपे आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत हुई इस कार्रवाई से न केवल सूने मकान में हुई लाखों रुपये की चोरी का खुलासा हुआ, बल्कि अन्य वारदातों की जांच के लिए भी अहम सुराग मिले हैं.

फिलहाल, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. अब जांच का मुख्य फोकस अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता, चोरी के माल की बरामदगी और संभावित सहयोगियों की भूमिका का पता लगाना है.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 14 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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