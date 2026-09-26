जयपुर: NIMS अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगी आग, सभी मरीज सुरक्षित

जयपुर के एक निजी अस्पताल NIMS में देर रात आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग अस्पताल की ग्राउंड फ्लोर पर बने ऑपरेशन थिएटर की फॉल सीलिंग में लगी थी. जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त ऑपरेशन थिएटर बंद था. राहत की बात रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और सभी मरीज सुरक्षित हैं.

जानकारी के मुताबिक, NIMS अस्पताल जयपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है. देर रात ऑपरेशन थिएटर की फॉल सीलिंग से अचानक आग और धुआं उठने लगा. देखते ही देखते ऑपरेशन थिएटर के बाहर धुआं भर गया. आग की जानकारी मिलते ही अस्पताल में मौजूद स्टाफ सक्रिय हो गया और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई.

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वार्ड में भर्ती मरीजों को बाहर निकाला

आग ऑपरेशन थिएटर के पास लगी थी, इसलिए एहतियात के तौर पर नजदीकी वार्ड में भर्ती मरीजों को बाहर निकाल लिया गया. कुछ देर के लिए मरीजों और उनके परिजनों को खुले आसमान के नीचे भी रहना पड़ा. अचानक हुई इस घटना से मरीज और उनके परिजन काफी घबरा गए. अस्पताल परिसर में कुछ समय तक हड़कंप की स्थिति बनी रही.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी अस्पताल पहुंची. फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरह बुझाया. अस्पताल प्रशासन की सक्रियता और समय रहते उठाए गए कदमों की वजह से आग को ज्यादा फैलने से रोक लिया गया.

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आग लगने की वजह अभी साफ नहीं

फिलहाल आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है. शुरुआती तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. घटना के बाद NIMS अस्पताल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पुलिस और संबंधित टीम मामले की जानकारी जुटा रही हैं.