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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानईद मिलादुन्नबी आज, आकर्षक रोशनी से जगमगाई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह

ईद मिलादुन्नबी आज, आकर्षक रोशनी से जगमगाई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह

ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह को आकर्षक रोशनी और विशेष सजावट से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Aug 2026 10:36 AM (IST)
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अजमेर में जश्ने ईद मिलादुन्नबी यानी बारावफात के मौके पर अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह को आकर्षक रोशनी और विशेष सजावट से सजाया जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी दरगाह में भव्य लाइट डेकोरेशन और फूलों से सजावट की जा रही है. सजावट का काम अंजुमन सैयद जादगान कमेटी की ओर से करवाया जा रहा है.

इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाए जाने वाले जश्ने ईद मिलादुन्नबी को लेकर अजमेर में खास तैयारियां की जा रही हैं. इस अवसर पर शहर के अलग-अलग इलाकों में घरों, बाजारों और धार्मिक स्थलों को रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है, जो देखते ही बन रहा है.

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डेकोरेशन के लिए बुलाए गए विशेष कारीगर

इसी कड़ी में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को भी विशेष रूप से सजाया जा रहा है. दरगाह की भव्य सजावट के लिए अलग-अलग जगहों से फूल और डेकोरेशन का काम करने वाले विशेष कारीगर बुलाए गए हैं. दरगाह परिसर में आकर्षक लाइटिंग के साथ फूलों की सजावट की जा रही है, दरगाह के खास और आकर्षक सजावट को देख मुस्लिम समाज के लोग मन ही मन बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं.

दरगाह की सजावट में लगते 4-5 दिन

दरगाह की पूरी सजावट और लाइट डेकोरेशन का काम पूरा होने में करीब 4 से 5 दिन का समय लगता है. सजावट पर होने वाला पूरा खर्च अंजुमन सैयद जादगान कमेटी की ओर से वहन किया जाता है. ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दरगाह की भव्य रोशनी और फूलों से की गई सजावट श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहती है. शाम होते ही रोशनी से जगमगाती दरगाह का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं. आपको बता दें कि, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में गहरी आस्था है, ईद मिलादुन्नबी पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Aug 2026 10:36 AM (IST)
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Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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