ईद मिलादुन्नबी आज, आकर्षक रोशनी से जगमगाई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह

अजमेर में जश्ने ईद मिलादुन्नबी यानी बारावफात के मौके पर अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह को आकर्षक रोशनी और विशेष सजावट से सजाया जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी दरगाह में भव्य लाइट डेकोरेशन और फूलों से सजावट की जा रही है. सजावट का काम अंजुमन सैयद जादगान कमेटी की ओर से करवाया जा रहा है.

इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाए जाने वाले जश्ने ईद मिलादुन्नबी को लेकर अजमेर में खास तैयारियां की जा रही हैं. इस अवसर पर शहर के अलग-अलग इलाकों में घरों, बाजारों और धार्मिक स्थलों को रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है, जो देखते ही बन रहा है.

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डेकोरेशन के लिए बुलाए गए विशेष कारीगर

इसी कड़ी में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को भी विशेष रूप से सजाया जा रहा है. दरगाह की भव्य सजावट के लिए अलग-अलग जगहों से फूल और डेकोरेशन का काम करने वाले विशेष कारीगर बुलाए गए हैं. दरगाह परिसर में आकर्षक लाइटिंग के साथ फूलों की सजावट की जा रही है, दरगाह के खास और आकर्षक सजावट को देख मुस्लिम समाज के लोग मन ही मन बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं.

दरगाह की सजावट में लगते 4-5 दिन

दरगाह की पूरी सजावट और लाइट डेकोरेशन का काम पूरा होने में करीब 4 से 5 दिन का समय लगता है. सजावट पर होने वाला पूरा खर्च अंजुमन सैयद जादगान कमेटी की ओर से वहन किया जाता है. ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दरगाह की भव्य रोशनी और फूलों से की गई सजावट श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहती है. शाम होते ही रोशनी से जगमगाती दरगाह का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं. आपको बता दें कि, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में गहरी आस्था है, ईद मिलादुन्नबी पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

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