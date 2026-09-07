'ओवैसी देश विरोधी ताकतों के एजेंट', BJP MLA बालमुकुंद आचार्य का हमला

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भारतीय जनता पार्टी के जयपुर की हवामहल सीट से विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बालमुकुंद आचार्य भड़क गए हैं. बालमुकुंद आचार्य ने ओवैसी को देश विरोधी ताकतों का एजेंट करार दे दिया है.

बता दें कि राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में प्रचार के लिए आए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बालमुकुंद आचार्य भड़के हैं. इस बीच बालमुकुंद आचार्य ने कहा, "नफरत का बारूद फैला कर राजस्थान में दंगे कराने आए थे." वहीं सहारनपुर मस्जिद मामले पर ओवैसी से कहा, "सबूत हो तो पेश करें."

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ओवैसी भाइयों पर विधायक ने कसा तंज

बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा, "ओवैसी और उनके भाई दोनों ही देश विरोधी हैं और असदुद्दीन ओवैसी देश विरोधी ताकतों के एजेंट की तरह काम करते हैं." उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया, "ओवैसी भारत के टुकड़े होने की कामना करने वालों के लिए भी एजेंट का काम करते हैं. वे रहते भारत में हैं, लेकिन हमेशा देश विरोधी काम करते हैं."

उन्होंने आरोप लगाया, "वह हमेशा एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को आक्रोशित करने का काम करते हैं." बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने आरोप लगाया, "ओवैसी नफरत का बारूद फैला कर दंगे कराने के लिए राजस्थान आए हुए थे. हालांकि राजस्थान में उनकी यह साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी."

ओवैसी के राजस्थान दौरे पर विधायक ने साधा निशाना

विधायक ने ओवैसी के निकाय चुनाव में राजस्थान दौरे पर निशाना साधते हुए कहा, "राजस्थान के लोग बहुत समझदार हैं. साथ मिलजुल कर काम करते और रहते हैं और बुद्धिजीवी हैं वह ओवैसी जैसे लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे."

सहारनपुर मस्जिद विवाद पर ओवैसी के बयान पर क्या कहा?

सहारनपुर मस्जिद मामले पर ओवैसी के बयान को लेकर विधायक ने कहा, "अगर ओवैसी के पास मस्जिद के कोई सबूत है तो वह उसे पेश करें और लोगों को भड़काने का काम बंद करें. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भुगतने की धमकी दी है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि किसी जमीन की नाप जोख करना, उसके सही या गलत होने को तय करने का काम मोदी और योगी नहीं करते हैं."

बालमुकुंद आचार्य ने कहा, "यह काम संबंधित विभागों और कोर्ट का होता है. कोर्ट और विभाग कागजों के आधार पर फैसला लेता है. अगर ओवैसी को लगता है कि उनके मजहब के कोई देवता सहारनपुर कलेक्ट्रेट में प्रकट हुए थे या वहां पैदा हुए थे तो उन्हें इसका सबूत पेश करना चाहिए. अगर देवता मस्जिद के नीचे भी हैं तो उसका भी सबूत पेश करना चाहिए, लेकिन वह तो सिर्फ भारत विरोधी होने का काम करते हैं.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि ओवैसी को यह समझ लेना चाहिए कि मोदी की अगुवाई में केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकारों में बिना किसी भेदभाव के काम हो रहा है. अगर राम का काम होता है तो रहीम का भी होता है. वहीं सीता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो सलमा को भी मिलता है.

ओवैसी के सीएम योगी वाले बयान पर भी दी प्रतिक्रिया

बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने ओवैसी के उस बयान पर भी तंज कसते हुए निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने डरकर चोरों की तरह सुबह पांच बजे मस्जिद को गिराया था. विधायक ने कहा कि डर तो ओवैसी को लगता है जो रात के अंधेरे में चुपचाप जयपुर आए और सभा को संबोधित कर चलते बने. किसी को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाई.

बीजेपी की सरकारें किसी भेदभाव के बिना ऐतिहासिक काम कर रही हैं. गौरतलब है कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रविवार को जयपुर में चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे. उन्होंने निकाय चुनाव के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ जनसभा की. ओवैसी ने यहां सहारनपुर व अन्य मस्जिदों पर बुलडोजर चलने को लेकर नाराजगी जताई थी.

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