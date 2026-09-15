BAP ने डूंगरपुर जिलाध्यक्ष को हटाया, पंचायत चुनाव से पहले बांसवाड़ा टीम भंग

राजस्थान में पंचायत राज चुनावों की तैयारियों के बीच भारत आदिवासी पार्टी (BAP) में संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आए हैं. डूंगरपुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत को उनके पद के दायित्व से कार्यमुक्त कर दिया गया है. वहीं, बांसवाड़ा में निकाय चुनाव के परिणामों के बाद पार्टी ने पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग करते हुए सभी पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया है.

दोनों जिलों में संगठन को लेकर लिए गए इन फैसलों के बाद आदिवासी क्षेत्र की राजनीति में BAP के अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. डूंगरपुर में जहां नए जिलाध्यक्ष की घोषणा का इंतजार है, वहीं बांसवाड़ा में पार्टी के सामने नए सिरे से संगठन खड़ा करने की चुनौती है. बांसवाड़ा

डूंगरपुर में जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत को किया कार्यमुक्त

BAP के डूंगरपुर जिला संगठन को लेकर पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत को जिलाध्यक्ष पद के दायित्व से कार्यमुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है. यह आदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत की ओर से जारी किया गया है.

आधिकारिक पत्र में अनुतोष रोत को पद से कार्यमुक्त करने की जानकारी तो दी गई है, लेकिन इस फैसले के पीछे का विस्तृत कारण स्पष्ट नहीं किया गया है. ऐसे में फिलहाल किसी राजनीतिक विवाद, गुटबाजी या अन्य कारण को इस फैसले की वजह बताना उचित नहीं होगा. पार्टी की ओर से नए जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा भी अभी नहीं की गई है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि डूंगरपुर जिला संगठन की कमान किस नेता को सौंपी जाएगी.

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नए जिलाध्यक्ष के नाम पर टिकी निगाहें

अनुतोष रोत के कार्यमुक्त होने के बाद BAP के डूंगरपुर संगठन में नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. पार्टी का अगला फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में पंचायत राज चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पार्टी डूंगरपुर में संगठन को किस दिशा में आगे बढ़ाती है और आगामी चुनावों को लेकर उसकी स्थानीय रणनीति क्या रहती है. हालांकि, अभी तक पार्टी की ओर से नए जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

बांसवाड़ा में निकाय चुनाव के बाद बड़ा एक्शन

इसी बीच बांसवाड़ा में भी BAP ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लिया है. नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत की ओर से जारी आदेश में बांसवाड़ा जिले की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया.

आदेश के मुताबिक जिले के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को उनके पदों से पदमुक्त किया गया है. पार्टी की ओर से जारी आदेश में चुनाव के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी खींचतान और संगठनात्मक स्तर पर मतभेद को चुनावी प्रदर्शन प्रभावित होने की वजहों में बताया गया है. पार्टी ने संगठन में अनुशासन और एकजुटता को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पूरी जिला कार्यकारिणी को ही भंग करने का फैसला लिया.

हार के बाद संगठन की समीक्षा, नए सिरे से जिम्मेदारी

बांसवाड़ा में कार्यकारिणी भंग किए जाने के बाद अब पार्टी के सामने जिले में नए सिरे से संगठन तैयार करने की चुनौती है. माना जा रहा है कि आगामी दिनों में पार्टी सक्रिय और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंप सकती है.

निकाय चुनाव में प्रदर्शन के बाद संगठन की स्थिति की समीक्षा और उसके आधार पर बदलाव को BAP के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. हालांकि, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पार्टी की ओर से अभी विस्तृत घोषणा सामने नहीं आई है.

डूंगरपुर-बांसवाड़ा में बदलाव के अलग-अलग मायने

डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके हैं और BAP की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. ऐसे में दोनों जिलों में संगठनात्मक स्तर पर हुए बदलाव ने पार्टी के आगामी राजनीतिक कदमों को लेकर चर्चा बढ़ा दी है.

डूंगरपुर में फिलहाल एक प्रमुख पद यानी जिलाध्यक्ष के स्तर पर बदलाव हुआ है, जबकि बांसवाड़ा में पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग किया गया है. दोनों फैसलों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन इनसे यह संकेत जरूर मिलता है कि पार्टी संगठन को लेकर सक्रियता से फैसले ले रही है.

पंचायत राज चुनाव से पहले संगठन पर फोकस

राजस्थान में पंचायत राज चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज होने के बीच स्थानीय संगठन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठनात्मक समन्वय चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं.

BAP का प्रभाव दक्षिण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में रहा है. ऐसे में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे जिलों में मजबूत जिला संगठन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. डूंगरपुर में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति और बांसवाड़ा में नई कार्यकारिणी के गठन के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी स्थानीय स्तर पर किस तरह अपनी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाती है.

सोशल मीडिया पर चर्चाएं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जरूरी

दोनों जिलों में संगठनात्मक बदलाव की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के दावे और चर्चाएं भी सामने आ रही हैं. हालांकि, इन दावों में से सभी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. डूंगरपुर के मामले में उपलब्ध आधिकारिक जानकारी फिलहाल इतनी ही है कि अनुतोष रोत को जिलाध्यक्ष पद के दायित्व से कार्यमुक्त किया गया है.

वहीं बांसवाड़ा के मामले में पार्टी के आदेश के अनुसार पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर पदाधिकारियों को पदमुक्त किया गया है. इसलिए संगठनात्मक बदलाव के पीछे किसी अतिरिक्त कारण या भविष्य की रणनीति को लेकर अंतिम निष्कर्ष पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान आने के बाद ही निकाला जाना उचित होगा.

डूंगरपुर में BAP के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होंगे फैसले

डूंगरपुर में BAP के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा और बांसवाड़ा में नई जिला कार्यकारिणी का गठन अब पार्टी के अगले महत्वपूर्ण फैसले होंगे. इन नियुक्तियों से यह भी संकेत मिलेगा कि पार्टी आगामी पंचायत राज चुनावों के लिए स्थानीय स्तर पर किस तरह का संगठन तैयार करना चाहती है. खास तौर पर डूंगरपुर में नए जिलाध्यक्ष के चयन पर राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी. वहीं बांसवाड़ा में पूरी कार्यकारिणी भंग होने के बाद नए चेहरों को जिम्मेदारी देने का फैसला संगठन के लिए महत्वपूर्ण होगा.

फिलहाल क्या स्पष्ट है?

डूंगरपुर में अनुतोष रोत को BAP जिलाध्यक्ष पद के दायित्व से कार्यमुक्त किया गया है.

यह आदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत की ओर से जारी किया गया है.

डूंगरपुर में नए जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है.

बांसवाड़ा में पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर सभी पदाधिकारियों को पदमुक्त किया गया है.

बांसवाड़ा के आदेश में निकाय चुनाव के दौरान आपसी खींचतान और संगठनात्मक मतभेद का उल्लेख किया गया है.

दोनों जिलों में अब नए संगठनात्मक नेतृत्व को लेकर पार्टी के अगले फैसले का इंतजार है.

फिलहाल BAP के डूंगरपुर और बांसवाड़ा संगठन में बड़े बदलाव सामने आ चुके हैं. डूंगरपुर में जिलाध्यक्ष को कार्यमुक्त किए जाने के बाद नए अध्यक्ष की तलाश पर निगाहें हैं, जबकि बांसवाड़ा में पूरी कार्यकारिणी भंग होने के बाद संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी. पंचायत राज चुनावों से पहले दक्षिण राजस्थान के इन दोनों महत्वपूर्ण जिलों में BAP के अगले संगठनात्मक फैसले पार्टी की आगामी रणनीति की तस्वीर काफी हद तक साफ कर सकते हैं.

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