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राजस्थान निकाय चुनाव ने नतीजों ने चौंकाया, कांग्रेस ने वसुंधरा के गढ़ में दर्ज की जीत

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा वार्ड जीते, लेकिन भरतपुर, बीकानेर और झालावाड़ समेत कई जगह चौंकाने वाले नतीजों ने सियासी समीकरण बदल दिए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 15 Sep 2026 11:09 AM (IST)
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राजस्थान के शहरी निकाय चुनावों के नतीजों ने कई जगहों पर सियासी तस्वीर बदल दी है. कुल वार्डों में बीजेपी कांग्रेस से आगे रही, लेकिन कई बड़े शहरों में कांग्रेस और निर्दलीयों ने सत्ताधारी पार्टी को जोरदार झटका दिया. खास बात यह रही कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं, जिन्हें बीजेपी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहां इस बार नतीजे उम्मीद से अलग आए हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिला मुख्यालय भरतपुर नगर निगम में बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी. 65 वार्डों में निर्दलीयों ने सबसे ज्यादा 36 सीटें जीत लीं. बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 7 सीटें मिलीं. वहीं, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की. इससे साफ है कि पूरे राज्य में चुनावी रुझान एक जैसा नहीं रहा.

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बीजेपी ने 4,179 और कांग्रेस ने 3,613 वार्ड जीते

प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,244 वार्डों में चुनाव की गिनती हुई. रात साढ़े 8 बजे तक 10,235 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके थे. बीजेपी ने 4,179 वार्ड और कांग्रेस ने 3,613 वार्ड अपने नाम किए. इसके अलावा आरएलपी को 63, आम आदमी पार्टी को 42, सीपीआई (एम) को 38, बीएसपी को 19 और भारत आदिवासी पार्टी को 8 वार्ड मिले.

अब असली सियासी हलचल शुरू हो गई है. जिन निकायों में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गई हैं. कई जगह पार्षदों की बाड़ेबंदी भी शुरू हो गई है.

वसुंधरा के गढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजनीतिक क्षेत्र झालावाड़ में कांग्रेस ने नगर परिषद में बहुमत हासिल कर बीजेपी को झटका दिया. हालांकि झालारापाटन में बीजेपी बहुमत में रही. वहीं बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर सबको चौंका दिया.

बीकानेर में भी कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के क्षेत्र में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया. कांग्रेस ने 80 में से 42 वार्ड जीते, जबकि बीजेपी को 27 सीटें मिलीं.

जोधपुर और अजमेर में फंसा पेच

जोधपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 44-44 वार्ड मिले. ऐसे में एक आरएलपी और 11 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम हो गई है. अजमेर में कांग्रेस 37 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी को 32 और निर्दलीयों को 11 सीटें मिलीं.

अब 21 सितंबर को महापौर, सभापति और अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षद करेंगे. ऐसे में आने वाले कुछ दिन राजस्थान की स्थानीय राजनीति के लिए काफी अहम रहने वाले हैं.

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2028 से पहले पार्टियों के लिए बड़ा संकेत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नतीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर जनता की मुहर बताया है. दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने निर्दलीयों को अपने साथ जोड़ने की बड़ी चुनौती है. 2028 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन निकाय चुनावों ने दोनों प्रमुख दलों को अपनी ताकत और कमजोरियों का अंदाजा जरूर दे दिया है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 15 Sep 2026 11:09 AM (IST)
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