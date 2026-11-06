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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCM भजनलाल के आरोपों पर अशोक गहलोत का पलटवार, 56 साल पुरानी दुकान का बताया सच

CM भजनलाल के आरोपों पर अशोक गहलोत का पलटवार, 56 साल पुरानी दुकान का बताया सच

राजस्थान में खाद और बीज की 56 साल पुरानी दुकान को लेकर CM भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच विवाद बढ़ गया है. नकली खाद बेचने के आरोपों पर गहलोत ने मुख्यमंत्री से सबूत मांगे हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Nov 2026 02:49 PM (IST)
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राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इस बार दोनों नेताओं के बीच विवाद की वजह अशोक गहलोत की 56 साल पुरानी खाद और बीज की दुकान बन गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि जब गहलोत दुकान चलाते थे, तब वहां नकली सामान बेचा जाता था और किसानों को लूटा जाता था. वहीं, गहलोत ने इन आरोपों को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो आरोप साबित करके दिखाएं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अशोक गहलोत पर फिर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री गलत नहीं हैं तो वह उनके बयान पर तिलमिला क्यों गए. उन्हें समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में उनकी तिलमिलाहट और बढ़ने वाली है.

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सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री आखिरकार किन-किन आरोपों को नकारेंगे. उन्होंने पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या उनके पीएसओ को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया था? जल जीवन मिशन घोटाले में उनके कैबिनेट मंत्री और बड़े अधिकारी जेल नहीं गए? क्या उनके राज में योजनाओं के नाम पर लूट-खसोट नहीं हुई? मुख्यमंत्री ने कहा कि गहलोत को एक-एक बात का जवाब देना ही होगा.

मुख्यमंत्री के आरोपों पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि 56 साल पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिर्फ छह महीने के लिए खाद और बीज की दुकान खोली थी. जब उन्होंने दुकान बंद की, उस समय भजनलाल शर्मा पांच साल के भी नहीं थे.

गहलोत ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री उस समय इतने छोटे थे तो वह इतने पुराने मामले को लेकर इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं. उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके आरोपों में दम है तो उन्हें साबित करके दिखाएं. गहलोत ने मांग की है कि मुख्यमंत्री या तो आरोपों को साबित करें या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें.

जोधपुर के कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, दोनों नेताओं के बीच यह विवाद दो दिन पहले उस समय शुरू हुआ, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में आयोजित लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने अशोक गहलोत की पुरानी खाद और बीज की दुकान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि जब गहलोत दुकान चलाते थे, तब वहां नकली सामान बेचा जाता था. उन्होंने कहा था कि गहलोत ने हमेशा किसानों को लूटने का काम किया है.

इस बयान के बाद अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री से आरोप साबित करने या 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग की थी. हालांकि, मुख्यमंत्री ने समय सीमा पूरी होने से पहले ही एक बार फिर गहलोत पर हमला बोल दिया.

डोटासरा ने भी मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

इस विवाद में अब कांग्रेस और बीजेपी के दूसरे नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अशोक गहलोत की उम्र और अनुभव का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती.

डोटासरा ने यह भी कहा कि आज जो दूसरे नेता मुख्यमंत्री की हां में हां मिला रहे हैं, सरकार बदलने के बाद उनकी जगह जेल होगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जमानत लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा.

आगे और बढ़ सकता है राजनीतिक विवाद

राजस्थान में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच शुरू हुई यह बयानबाजी अब खाद और बीज की दुकान से आगे बढ़कर पुराने मामलों और सरकारी योजनाओं तक पहुंच गई है. दोनों नेता एक-दूसरे के आरोपों का जवाब दे रहे हैं.

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गहलोत जहां आरोपों को साबित करने या माफी मांगने की बात कह रहे हैं, वहीं भजनलाल शर्मा लगातार उनसे पुराने मामलों पर जवाब मांग रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में इस राजनीतिक विवाद पर दोनों पार्टियों के नेताओं की ओर से और बयान सामने आ सकते हैं.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Nov 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
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