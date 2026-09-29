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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसंगरूर: गुरुद्वारे में सो रहे सेवादार पर हमला, बदमाशों की गोली से बाल बाल बची जान

संगरूर: गुरुद्वारे में सो रहे सेवादार पर हमला, बदमाशों की गोली से बाल बाल बची जान

गुरुद्वारा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह में बीती रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने घुसकर सो रहे सेवादार पर जानलेवा हमला कर दिया। अज्ञात बदमाशों ने सेवादार के ऊपर गोली चला दी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Sep 2026 03:35 PM (IST)
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गुरुद्वारा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह में बीती रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने दाखिल होकर सो रहे सेवादार पर जानलेवा हमला कर दिया. जब एक अन्य लंगरी सेवादार उसे बचाने के लिए आगे आया तो हमलावरों ने उसकी छाती में गोली मार दी. गनीमत रही कि गोली छाती के पास से निकल गई और उसकी जान बच गई. घायल सेवादार का पटियाला में इलाज चल रहा है. 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना रात करीब 1 बजकर 36 मिनट पर हुई. बताया जा रहा है कि 4 से 5 हमलावर दीवार फांदकर गुरुद्वारा साहिब के अंदर दाखिल हुए. 

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दीवार फांदकर फरार हुए आरोपी

गुरुद्वारा साहिब में सेवा करने वाले जय सिंह नामक सेवादार पर उस समय हमला किया गया, जब वह कंबल लेकर सो रहा था. हमलावरों ने उसका मुंह दबा लिया और उसके पैर बांधने की कोशिश की. जय सिंह ने इसका विरोध करते हुए शोर मचाया तो गुरुद्वारा साहिब का लंगरी सेवादार अंदर से बाहर आया. आरोप है कि उसके बाहर आते ही एक हमलावर ने उस पर फायर कर दिया और गोली उसकी छाती में जा लगी. इसके बाद हमलावर दीवार फांदकर मौके से फरार हो गए.

घटना के बारे में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा साहिब के प्रधान ज्ञान सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में किसी तरह की लूटपाट या चोरी नहीं हुई. उनके मुताबिक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावरों का मकसद जानी नुकसान पहुंचाना था. सेवादार जय सिंह के अनुसार करीब 10 लोग आए थे, जिनमें से 4 से 5 लोग अंदर दाखिल हुए, जबकि बाकी बाहर मौजूद थे.

पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा

पुलिस टीम रात करीब 2 बजकर 30 मिनट पर मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया. पुलिस ने गुरुद्वारा साहिब में लगे CCTV कैमरों की DVR/फुटेज कब्जे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. घायल लंगरी सेवादार का पटियाला के अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात गुरुद्वारा जन्म स्थान बडरूखां से घटना की सूचना मिली थी. पुलिस के अनुसार गुरुद्वारा साहिब के साथ बने रिहायशी हिस्से में अजायब सिंह और जसवंत सिंह नामक दो सेवादार सो रहे थे.

घटना में शामिल थे 4 बदमाश

रात के समय कुछ अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और अजायब सिंह को बांधने की कोशिश की. अजायब सिंह ने शोर मचाया तो दूसरा सेवादार जसवंत सिंह बाहर आया. इस दौरान हमलावरों ने भागने की कोशिश की और हुई हाथापाई के दौरान उनकी तरफ से एक फायर किया गया. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार घटना में 4 व्यक्ति शामिल थे और एक राउंड फायर किया गया. पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 03:34 PM (IST)
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