Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. बारिश और ओलावृष्टि के कारण मौसम ठंडा हो गया है. पिछले 24 घंटों में तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस गिर गया है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है. इससे लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है.

6 अप्रैल को राज्य के करीब 6 जिलों में बारिश होने की संभावना है. पटियाला में सबसे अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान पहले 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था.

कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना

राज्य में मौसम का बदलाव कल से ही देखने को मिल रहा है. कुछ क्षेत्रों में शाम के समय बारिश और ओलावृष्टि गिरे, जबकि सुबह 3 से 6 बजे तक कई जगहों पर बारिश हुई. अब पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.

कई जिलों में दर्ज हुई बारिश

फाजिल्का (अबोहर) में शनिवार शाम 5 बजे तक सबसे अधिक 20.5 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा पठानकोट के थीन बांध में 6.0 मिलीमीटर, जबकि अमृतसर और फिरोजपुर में 4.0 मिलीमीटर बारिश हुई.

अन्य जगहों में, जैसे पठानकोट केवीके में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई और रोपड़ केवीके में 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला और मोहाली दिन के समय सूखे रहे, लेकिन रात भर बारिश हुई.

अगले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य पाकिस्तान पर पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है और 3 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है. उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान पर बना चक्रवाती सिस्टम अब पंजाब की ओर बढ़ चुका है और लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसके साथ ही तेज पश्चिमी हवाएं (जेट स्ट्रीम) उत्तरी भारत पर लगभग 125 नॉट की रफ्तार से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बह रही हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 7 अप्रैल 2026 से उत्तर-पश्चिमी भारत को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है.

मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा, ''6 अप्रैल को छिटपुट बारिश हो सकती है. अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा." उन्होंने यह भी कहा, "अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और अगले दो दिनों में 3-5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. इसके अलावा 7 और 8 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है."