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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: 13 मार्च से मोहाली में सजेगा 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन', दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा

Punjab: 13 मार्च से मोहाली में सजेगा 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन', दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा

Progressive Punjab 2026: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब निवेश अनुकूल राज्य बन रहा है. साथ ही मोहाली में 13 से 15 मार्च 2026 को प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 05 Apr 2026 10:33 PM (IST)
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Progressive Punjab 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में बनाए गए निवेश अनुकूल माहौल का खूब लाभ मिल रहा है. पंजाब में बड़े स्तर पर निवेश लाने और युवाओं को नौकरी- रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार खूब काम कर रही है. औद्योगिक सेक्टर में नीतिगत सुधार के साथ ही बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा जैसी बेसिक सुविधाओं की शानदार मौजूदगी के चलते पंजाब  निवेशकों का पसंदीदा राज्य बन गया है.

पंजाब में लगातार निवेशक सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं. इस वर्ष मोहाली में 13 से 15 मार्च 2026 को होने वाले ‘प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन’ की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस आयोजन के बारे में बताते हैं- ‘प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन’ राज्य के औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का ऐतिहासिक अवसर साबित होगा. इस सम्मेलन के माध्यम से व्यापक निवेश आएगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

उद्योगों की स्थापना के नए अवसर बनेंगे

पंजाब की धरती पर होने वाले ‘प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन’ की थीम ‘पंजाब मीन्स बिजनेस पॉलिसी टू प्रैक्टिस’ (पंजाब मतलब कारोबार-नीति से अमल) है. इस बिजनेस सम्मेलन में उद्घाटन और समापन सत्रों के साथ-साथ कंट्री सेशन, प्लेनरी सेशन और विभन्न सेक्टरल सत्र आयोजित होंगे. 

मान सरकार द्वारा पहले ही देश के बड़े शहरों जैसे-गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और जापान और दक्षिण कोरिया जैसी देशों में रोड शो आयोजित किया जा चुका है. इन आयोजनों में निवेशकों को पुंजाब के निवेश अनुकूल माहौल के बारे में जानकारी देकर, उन्हें निवेश सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया जा चुका है.  

पंजाब की ओर बड़े निवेशकों का रुझान 

पुंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पंजाब सरकार तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान दे रही है. सेल डीड रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रीन स्टैंप पेपर की व्यवस्था और सिंगल विंडो सिस्टम ने उद्योगों की स्थापना की राह आसान की है. मां सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप टाटा स्टील और सनातन टेक्सटाइल जैसी प्रमुख कंपनियों ने पंजाब में निवेश में रुचि दिखाई है. 

लाखों युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर 

बीते वर्षों में हुए निवेशक सम्मेलनों और निवेश अनुकूल माहौल के चलते पुंजाब में करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 5.20 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है. 

पुंजाब में लगातार हो रहे निवेश और स्थापित हो रही है फैक्ट्रियों से लाखों लोगों को नौकरी-रोजगार के नई अवसर मिल रहे हैं. निवेश सम्मेलन जैसे आयोजनों से पंजाब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश मानचित्र एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है.  

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.

Published at : 05 Apr 2026 10:33 PM (IST)
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PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN Progressive Punjab 2026
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