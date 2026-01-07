Punjab Weather Update: पंजाब के सभी जिलों में आज (बुधवार) घने कोहरे और चार जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मोहाली, नवांशहर, रूपनगर और पटियाला में कोल्ड-डे की स्थिति भी बन सकती है.

दो डिग्री की कमी दर्ज की गई

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री की कमी दर्ज की गई है, जो सामान्य तापमान से तीन डिग्री कम रहा. इसी तरह रात के तापमान में भी कमी का दौर जारी है. सबसे कम तापमान बठिंडा में 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है. हालांकि मौसम शुष्क रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में ऊंचाई पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है. इस कारण तेज पश्चिमी हवाएं (जेट स्ट्रीम) चल रही हैं और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है.

बठिंडा में 150 मीटर विजिबिलिटी दर्ज

इस दौरान अमृतसर में विजिबिलिटी शून्य, हलवारा में भी शून्य, बल्लोवाल सौंखड़ी में 10 मीटर और बठिंडा में 150 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है. आज अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में बहुत घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है.

इसी तरह पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में घना कोहरा कहीं-कहीं रहने की संभावना है, जबकि नवांशहर, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और राजस्थान से सटे जिलों फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा में कोल्ड-डे की स्थिति बन सकती है.

चंडीगढ़ और रूपनगर में सबसे ज्यादा तापमान घटा

पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान की बात करें तो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 5.3 डिग्री घटा है. चंडीगढ़ में तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया है. रूपनगर में 6.2 और होशियारपुर में 4.4 डिग्री की गिरावट आई है. अधिकतम तापमान 11.2 से 19.2 डिग्री के बीच रहा. अमृतसर में 11.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

अगले तीन दिन मौसम ऐसा रहेगा

राज्य में अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है, इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

8 जनवरी - पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, एसएएस नगर (मोहाली), मलेरकोटला में घना कोहरा कहीं-कहीं हो सकता है.

अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला में कहीं-कहीं बहुत घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है.

9 जनवरी - अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, मानसा, संगरूर, फिरोजपुर, बरनाला, फाजिल्का और मुक्तसर में कहीं-कहीं घना कोहरा होने की संभावना है. इसके साथ मौसम आगे शुष्क बना रहने की संभावना है.

10 जनवरी - अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, मानसा, संगरूर, फिरोजपुर, बरनाला, फाजिल्का और मुक्तसर में कहीं-कहीं घना कोहरा होने की संभावना है. मौसम आगे भी शुष्क बना रहने की संभावना है.