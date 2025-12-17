पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार सुबह शुरू हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पंजाब में 14 दिसंबर को 22 जिला परिषदों के 347 क्षेत्रों और 153 पंचायत समितियों के 2,838 क्षेत्रों में सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था. इस चुनाव में 48 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया और 9,000 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. राज्य भर में स्थापित केंद्रों पर सुबह आठ बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू हुई.

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने पार्टी चिह्नों पर चुनाव लड़ा. विपक्षी दलों कांग्रेस और शिअद ने सत्तारूढ़ ‘आप’ पर 14 दिसंबर को मतदान के दौरान ‘‘खुलेआम धांधली’’ करने का आरोप लगाया था. इससे पहले भी दोनों दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने और नामांकन खारिज कराने का आरोप लगाया था.

मोगा में आज 15 जिला परिषद तथा 101 पंचायत समितियाँ के चुनाव के गिनती शुरू हो गई हे. मोगा , धर्मकोट , कोट ई शेखा, निहाल सिंह वाला , बाघापुराना में काउंटिंग सेंटर बनाया गया . भारी गिनती में पुलिस फोर्स तैनात किया गया . कुल जिला परिषद के 69 उम्मीदवार और पंचायत समिति के 333 उम्मीदवार हे

बरनाला में ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव की गिनती आज सही 8:00 शुरू की जा चुकी है. बरनाला जिले भर के तीन ब्लाक महल कलां, बरनाला और शैहना में 10 ज़िला परिषद और 65 ब्लाक समिति चुनाव गिनती की जा रही है और जिला बरनाला की तकरीबन 48% वोट पोल हुई है

बरनाला के एसडी कॉलेज में बरनाला और ब्लॉक महल कला की गिनती के लिए काउंटिंग स्टेशन बनाया गया है. अगर पूरे जिले की वोटिंग पर नजर डाली जाए तो कुल 3,14,554 वोटर वोट . इनमें 1,66,681 पुरुष वोटर, 1,47,872 महिला वोटर और एक ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं.

यहां एक तरफ सभी उम्मीदवार और पार्टी समर्थनों का इकट्ठ काउंटिंग स्टेशन के बाहर नजर आ रहा है वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बड़ा पुख्ता इंतजाम किया गया है

मौके पर गिनती की शुरुआत करने पहुंचे डिप्टी कमिश्नर बरनाला ने कहा बरनाला और महल कला का काउंटिंग स्टेशन एसडी कॉलेज बरनाला में बनाया गया है और पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जल्दी ही सभी रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे