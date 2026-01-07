हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punjab: वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल और वसूली, लुधियाना में पुलिस के हत्थे चढ़ा फेसबुक इन्फ्लुएंसर

Punjab: वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल और वसूली, लुधियाना में पुलिस के हत्थे चढ़ा फेसबुक इन्फ्लुएंसर

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में फेसबुक इन्फ्लुएंसर विशाल कपूर को दुकानदारों को बदनाम करने की धमकी देकर वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. वह लोगों की वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 Jan 2026 05:23 PM (IST)
Punjab News: पंजाब के लुधियाना से सोशल मीडिया से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक फेसबुक इन्फ्लुएंसर को धमकी देकर पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी पर खुद को पत्रकार बताकर दुकानदारों को बदनाम करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है. डिवीजन नंबर 7 पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विशाल ने नशेड़ी व्यक्ति का बनाया वीडियो

शिकायतकर्ता संजय शर्मा ने पुलिस को बताया कि विशाल कपूर नाम का व्यक्ति उनकी चाय की दुकान पर आया. उसने खुद को पत्रकार बताया. उसी दौरान दुकान के पास मौजूद एक नशेड़ी व्यक्ति विशाल को देखकर भागने लगा. विशाल ने उसे पकड़कर दुकान पर लाया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

वीडियो में नशेड़ी ने झूठा बयान दिया कि वह संजय शर्मा की दुकान से नशा खरीदता है. इसके बाद विशाल कपूर ने यह वीडियो दिखाकर संजय को धमकाया और कहा कि वह नशा बेचने के आरोप में उसे बदनाम कर देगा.

वीडियो डिलीट करने के नाम पर वसूली

संजय शर्मा के अनुसार, विशाल कपूर ने वीडियो डिलीट करने के बदले उससे 10 हजार रुपये वसूल लिए. पैसे लेने के बाद वह वहां से चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इससे संजय की छवि को नुकसान पहुंचा.

इतना ही नहीं, 6 जनवरी 2026 को विशाल कपूर ने संजय को दोबारा धमकी दी और कहा कि “तुझे उठा लेंगे.” इस धमकी के बाद संजय काफी डर गया और उसने पुलिस से संपर्क किया. जांच में सामने आया है कि विशाल कपूर ने सिर्फ संजय शर्मा ही नहीं, बल्कि बिहारी कॉलोनी में मछली बेचने वाले रामधारी साहनी को भी धमकाया था. आरोपी ने उससे 12,400 रुपये की वसूली की. पुलिस इस मामले में अन्य पीड़ितों की भी जानकारी जुटा रही है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

संजय शर्मा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विशाल कपूर को गिरफ्तार कर लिया है. एसीपी सुमित सूद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अश्लील व्यवहार, धमकी और जबरन वसूली के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल आरोपी के पुराने रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद विशाल कपूर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है. पुलिस का कहना है कि अभी तक एक लिखित शिकायत मिली है, जबकि कुछ लोग मौखिक रूप से भी आरोप लगा रहे हैं. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.

जनता से पुलिस की अपील

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को पत्रकार या इन्फ्लुएंसर बताकर धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो डरने के बजाय तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं. समय पर शिकायत करने से ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सकती है.

Published at : 07 Jan 2026 05:23 PM (IST)
Ludhiana News PUNJAB NEWS
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget