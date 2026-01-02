Punjab News: पंजाब के जालंधर जिले में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतका की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है. महिला का शव गांव पुवारों पुली के पास कच्चे रास्ते से बरामद हुआ है. शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई.

कच्चे रास्ते से मिला शव

यह मामला जालंधर के लांबड़ा थाना क्षेत्र का है. गांव पुवारों पुली के पास से गुजरते कच्चे रास्ते पर राहगीरों ने एक महिला का शव पड़ा देखा. यह रास्ता गांव निजरां की ओर जाता है. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. इसके बाद थाना लांबड़ा के एसएचओ गुरमीत राम पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है. महिला ने काले और पीले रंग का अपर टॉप और लोअर पहन रखा था. उसके शरीर पर कई टैटू बने हुए हैं, जो पहचान में मददगार हो सकते हैं. एक हाथ पर ‘भोला’ और दूसरे हाथ पर ‘सीतारानी’ और ‘विक्रम’ नाम के टैटू हैं. इसके अलावा गर्दन के पास ‘गिल’ लिखा हुआ टैटू भी है. हालांकि, महिला की जेब से कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला है.

शरीर पर रगड़ के निशान

पुलिस की शुरुआती जांच में मामला काफी संदिग्ध लग रहा है. शव की जांच के दौरान महिला के दोनों पैरों और शरीर के कुछ हिस्सों पर रगड़ के निशान पाए गए हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि शव को किसी अन्य स्थान से घसीट कर यहां लाया गया हो सकता है. यह भी संभावना है कि महिला के साथ किसी तरह की झड़प हुई हो.

घटना स्थल पर महिला के हाथ के पास एक सीरिंज भी पड़ी मिली है. इसके अलावा उसके जूते सलीके से एक तरफ रखे हुए थे. सीरिंज मिलने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि मामला नशे से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि किसी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत

मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने आसपास के इलाके से जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं. जमीन, शरीर और आसपास की वस्तुओं की बारीकी से जांच की गई. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है, ताकि कोई सबूत नष्ट न हो सके.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहचान के लिए पुलिस की अपील

डीएसपी नरेंद्र सिंह औजला ने बताया कि महिला की पहचान के लिए उसकी तस्वीरें नजदीकी थानों और सोशल मीडिया ग्रुपों में साझा की गई हैं. इसके साथ ही लापता व्यक्तियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला वहां कैसे पहुंची और उसके साथ कौन था.