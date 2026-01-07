Punjab: दुबई से खींच लाई मौत! एयरपोर्ट से घर लौट रहे शख्स की एक्सीडेंट में मौत, परिवार में मातम

Punjab Accident News: दुबई से वापस आकर घर शाहकोट जा रहे लड़के की पंजाब के लोहियां-मलसियां रोड पर रास्ते में दर्दनाक हादसे के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल होकर इलाज के लिए जालंधर रेफर किया गया है और दूसरा दोस्त भी घायल बताया जा रहा है.

तेज रफ़्तार बनी बड़े हादसे की वजह

मिली जानकारी के मुताबिक, दीपक शर्मा पुत्र जगजीत राय, निवासी कोटला सूरज मल (शाहकोट), आज दुबई से वापसी के बाद कार से घर आ रहा था. इस दौरान तेज रफ़्तार से आ रही उसकी कार गांव निहालुवाल के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने सामने से आ रही एक स्विफ्ट कार से टकराई. टकराने के बाद कार एक ट्रक से जा टकराई और फिर बेकाबू होकर पेड़ से जा लगी.

हादसा इतना भयानक था कि दीपक शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त वंश अरोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जालंधर भेजा गया है.

दोस्तों के साथ एयरपोर्ट से आ रहा था वापस

मृतक दीपक शर्मा के जीजा ने बताया कि अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दीपक ने कहा था कि वह खुद ही बस से गांव पहुंच जाएगा. इसके बाद दीपक शर्मा ने शाहकोट में रहते अपने दोस्त वंश अरोड़ा और साहिल अरोड़ा को भारत आने की जानकारी दी. इस पर दोनों दोस्त I-20 कार में उसे लेने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच गए.

दुबई में ड्राइविंग करने वाला दीपक खुद ही कार चलाने लग पड़ा. बताया जा रहा है कि कार बहुत तेज रफ़्तार में थी. इस दौरान सामने से आ रही स्विफ्ट कार से टक्कर होने के बाद कार ट्रक से जा टकराई और फिर पेड़ से जा लगी. पास मौजूद लोगों ने कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दीपक शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

दो दोस्त भी हुए घायल

हादसे में उसका दोस्त वंश अरोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे दोस्त साहिल अरोड़ा को सिर्फ हल्की चोटें आई हैं. दीपक की लाश नकोदर मोर्चरी में रखवाई गई है. थाना लोहियां के ए.एस.आई. हरविंदर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे की जांच की जा रही है. मृतक दीपक अपने पीछे पत्नी और दो बच्चे छोड़ गया है.