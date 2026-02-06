Punjab: PSEB का सख्त आदेश! बिजनेस आइडिया न भेजने वाले स्कूलों के 10वीं-12वीं के रिजल्ट रुकेंगे

Punjab News: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) से जुड़े और एसोसिएटेड स्कूलों के प्रिंसिपलों ने पंजाब सरकार के एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं लिया. ज़्यादातर स्कूल प्रिंसिपलों ने प्रोजेक्ट के तहत अपने बिज़नेस आइडिया डिपार्टमेंट को नहीं भेजे.

इस मामले में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपलों को नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी है. बोर्ड ने साफ किया है कि जिन स्कूलों के स्टूडेंट्स ने बिज़नेस आइडिया जमा नहीं किए. उनके बोर्ड रिजल्ट रोक दिए जाएंगे.

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट के तहत सभी स्कूल प्रिंसिपलों से बिज़नेस आइडिया मांगे थे, ताकि उन आइडिया को स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जा सके और उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट किया जा सके.

स्कूल प्रिंसिपलों को दिया गया आखिरी मौका

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने एफिलिएटेड और एसोसिएटेड स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश दिया है कि सभी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को तैयार किए. बिज़नेस आइडिया 9 फरवरी तक बोर्ड को भेज दें.

बोर्ड ने टेक्निकल सुविधा के लिए एक WhatsApp नंबर जारी किया है. स्कूलों को WhatsApp नंबर +91 9513477756 पर मैसेज भेजकर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया गया है. हर इंस्टीट्यूशन को कम से कम एक आइडिया सबमिट करना ज़रूरी है. सारी जानकारी स्कूल प्रिंसिपल को ऑनलाइन देनी होगी.

यह कड़ा फैसला क्यों लिया गया?

पंजाब सरकार और एजुकेशन बोर्ड का मुख्य मकसद स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योर, यानी बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना है. बोर्ड का मानना ​​है कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है. स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए इस प्रोजेक्ट में उनका हिस्सा लेना ज़रूरी है.

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने नोटिस में स्कूल प्रिंसिपल को साफ चेतावनी दी है कि स्कूलों की लापरवाही का सीधा असर स्टूडेंट्स के एकेडमिक भविष्य पर पड़ेगा, इसलिए इस मामले को ‘अर्जेंट’ कैटेगरी में रखा गया है.

एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की तैयारी

नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन सिर्फ रिजल्ट रोकने तक ही सीमित नहीं होगा. बोर्ड ने संकेत दिया है कि ऑर्डर का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लिया जा सकता है. ज़रूरी बातें

डेडलाइन: 09 फरवरी 2026

ज़रूरी: कम से कम 1 बिज़नेस आइडिया

कॉन्टैक्ट मीडियम: WhatsApp (+91 9513477756)

एक्शन: 10वीं और 12वीं क्लास के रिज़ल्ट रोके जा सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लिया जा सकता है.