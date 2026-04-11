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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब55 घंटे तक हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ा रहा परिवार! पंजाब में पिता-पुत्र का चौंकाने वाला विरोध प्रदर्शन

55 घंटे तक हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ा रहा परिवार! पंजाब में पिता-पुत्र का चौंकाने वाला विरोध प्रदर्शन

Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर के सैरोवाल गांव में पिता-पुत्र ने मांगों को लेकर 200 फीट ऊंचे हाई वोल्टेज टावर पर 55 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया, बाद में प्रशासन के आश्वासन पर नीचे उतरे.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 04:17 PM (IST)
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Gurdaspur Incident: पंजाब के गुरदासपुर जिले के सैरोवाल गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक पिता और पुत्र हाई वोल्टेज चढ़ गए. दोनों ने घुमाण इलाके में स्थित करीब 200 फीट ऊंचे हाई वोल्टेज तारों वाले टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो पूरे 55 घंटों तक चला. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई. 

यह घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे की है जब दोनों टावर पर चढ़े, पुलिस और प्रशासन के समझाने के करीब 55 घंटों के बाद नीचे उतरे हैं. डीएसपी के भरोसे के बाद पिता-पुत्र की जोड़ी को सुरक्षित नीचे उतारा गया. आपको बता दें कि इससे पहले भी स्थानीय पुलिस ने उन्हें कई बार नीचे आने के लिए कहा था, लेकिन दोनों अपनी मांग पर आड़े रहे. 

पहचान और प्रशासनिक हस्तक्षेप

टावर पर चढ़े दोनों व्यक्तियों की पहचान हरमन सिंह और उनके पिता हरदेव सिंह के रूप में हुई है, जो कि गांव शैलीवाल के रहने वाले हैं. डीएसपी टीपी सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके मामले की जांच की जाएगी और 15 दिनों के अंदर हल कर लिया जाएगा. पुलिस के भरोसे के जवाब में दोनों व्यक्ति झुक गए हैं. 

पुराने विवाद और गंभीर आरोप 

पिता हरदेव सिंह ने बताया कि उनका मामला काफी साल पुराना है. आरोप लगाया कि 2021 में कुछ गांव वालों ने उसके बेटे का तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया, जिस वक्त वह घुमाण के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा दे रहा था. उन्होंने आगे कहा कि मुलजिमों को कुछ दिन पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया और वे उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं.

इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठा केस भी दर्ज कर दिया, जिसके कारण पुलिस छापा मारा गया और उसके छोटे बेटे को हिरासत में ले लिया गया. इस कारण उन्हें और उनके बेटे को टावर पर चढ़ने और मांगों के पूरा होने तक वहीं रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.

कामरेड गुरमीत सिंह बख्तपुरा और हरविंदर सिंह मल्ली ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर केस खारिज नहीं किया जाता है, तो वे 32 संगठनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

Published at : 11 Apr 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Gurdaspur Incident High Voltage Tower Protest
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