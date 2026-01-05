अमृतसर: सरपंच की हत्या मामले में गरमाई राजनीति, BJP ने मुख्यमंत्री मान से मांगा इस्तीफा

अमृतसर में एक शादी समारोह के दौरान ग्राम सरपंच की गोली मारकर हत्या किए जाने से पंजाब की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इस घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है. इसके अलावा आप सरकार पर तीखा हमला बोला है.

पुलिस के मुताबिक, तरनतारन जिले के वलथोआ गांव निवासी झारमल सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने अमृतसर पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने बेहद करीब से उनके माथे पर गोली मार दी. गोली लगते ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पंजाब में अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं- शहजाद पूनावाला

घटना के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज साझा किया. उन्होंने लिखा कि दिनदहाड़े सरपंच की हत्या यह दिखाती है कि पंजाब में अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

घटना के बाद सीएम के इस्तीफे की बढ़ी मांग

बीजेपी ने दावा किया कि आप सरकार के शासन में पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. पूनावाला ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर गैंगवार, ग्रेनेड हमले और नशा तस्करी जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की. साथ ही आरोप लगाया कि जहां आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है. वहीं सुपर सीएम कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल को भारी सुरक्षा और काफिला दिया जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है.

ये भी पढ़िए- 'राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा', कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पर दिलीप जायसवाल ने उठाए सवाल