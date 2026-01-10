पंजाब: अमृतसर में निहंग सिंहों के बीच झगड़ा, लंगर के लिए सब्जी लेने जा रहे नौजवान पर किया हमला

Punjab News: पंजाब के अमृतसर में निहंग सिंहों के दो गुटों के बीच विवाद सामने आया है, जिसने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, निहंग सिंह डेरे की छत पर चढ़कर ईंटें फेंकता और धमकियां दे रहा होता है. यह घटना सिख समुदाय के भीतर आपसी मतभेदों और आरोप-प्रत्यारोपों को उजागर करती है.

दोषी अंबी सिंह सिख धर्म के प्रचार में डालता है बाधा

दोषी निहंग दीदार सिंह का कहना है कि दोषी अंबी सिंह सिख धर्म के प्रचार में बाधा डालता है और कथित तौर पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल है. उन्होंने यह भी दावा किया कि दोषी निहंग सिंह और उसके साथी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं और पहले भी गंभीर आरोपों का सामना कर चुके हैं.

पीड़ित के मुताबिक, उनके बेटे को गुरुद्वारा साहिब में लंगर के लिए सब्जियां खरीदने जाते समय रोका गया और दुर्व्यवहार किया गया. आरोप है कि उस पर तेजधार हथियारों से हमला करने की कोशिश की गई. नौजवान किसी तरह भागने और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया.

पुलिस मुलाजिमों ने समय पर दखल दिया

बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद पुलिस मुलाजिमों ने समय पर दखल दिया और नौजवान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया. इस घटना से संबंधित एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दोषी निहंग सिंह अपने डेरे की छत पर चढ़कर ईंटें फेंकता और धमकियां देता दिखाई दे रहा है.

पीड़ित निहंग सिंह ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, उनके पास पहले ही सुरक्षा है और वे पुलिस कर्मचारी मौके पर मौजूद थे.

