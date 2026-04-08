Punjab Road Accident: पंजाब के जालंधर में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां अपने घर के बाहर गली में खेल रही 7 साल की बच्ची को एक लापरवाह ड्राइवर ने कुचल दिया. गंभीर चोट लगने के कारण बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई.

यह घटना जालंधर के गुरु नानक पुरा पश्चिमी इलाके में हुई. बताया जा रहा है कि ड्राइवर मूल रूप से मोगा जिले का रहने वाला है और अपने किसी रिश्तेदार से मिलने यहां आया हुआ था. चश्मदीदों के मुताबिक, वह गली में अपनी कार को मोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा पेश आया.

गली में खेल रही थी मासूम राधिका

मृतक बच्ची की पहचान राधिका के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 7 साल है. राधिका हर रोज की तरह अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी. इस दौरान जब ड्राइवर कार मोड़ रहा था तो उसने नीचे गली में खेल रही लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया. बिना देखे ही गाड़ी को मोड़ दिया, जिसके कारण राधिका कार के टायरों के नीचे आ गई.

हादसे के बाद राधिका के चीखने की आवाज सुनकर परिवार और आसपास के लोग वहां पहुंचे. उन्होंने देखा कि राधिका को खून से लथपथ पड़ी है. आस-पड़ोस के लोग तुरंत इकट्ठे हो गए, लेकिन तब तक मासूम राधिका की सांस थम चुकी थीं. 7 साल की बच्ची की अचानक हुई मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार

जानकारी के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर बच्ची को अस्पताल ले जाने की बजाय मौके से भाग गया. यह पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस के बाद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

रामा मंडी पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी एएसआई सतनाम सिंह ने बताया कि आरोपी ड्राइवर जसविंदर सिंह अपने पुत्र के परीक्षा पत्र लेने के लिए जालंधर के गुरुनानक पुरा आया था. इसी दौरान उसने लड़की को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी कार को भी जब्त कर लिया गया है.