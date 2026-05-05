संदीप पाठक को CM भगवंत मान का जवाब! कहा- बीजेपी में जाने से सुरक्षा कवच नहीं मिलता

(Source: ECI/ABP News)
संदीप पाठक को भगवंत मान का जवाब! राष्ट्रपति से मिलने के बाद कहा- बीजेपी में जाने से सुरक्षा कवच नहीं मिलता
Punjab Politics: सीएम भगवंत मान ने संदीप पाठक के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी में जाने से कोई छतरी या सुरक्षा कवच नहीं मिल जाता है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को जवाब दिया है. मान की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब पाठक ने पंजाब में खुद पर दर्ज की गई प्राथामिकियों को फर्जी और झूठा बताया है.
सीएम मान ने 5 मई, मंगलवार को कहा कि आप बीजेपी के पीछे नहीं छिप सकते हैं. यह और राज्यों में हो सकता है लेकिन पंजाब में नहीं. सीएम ने कहा कि पंजाबी किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करते. प्यार में आप जान ले लो लेकिन धमकी के बाद उसकी वापसी 4-5 गुना ताकत से करते हैं.
सीएम ने कहा कि बीजेपी में जाने से सुरक्षा कवच नहीं मिलता है.
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