संदीप पाठक को CM भगवंत मान का जवाब! कहा- बीजेपी में जाने से सुरक्षा कवच नहीं मिलता

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को जवाब दिया है. मान की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब पाठक ने पंजाब में खुद पर दर्ज की गई प्राथामिकियों को फर्जी और झूठा बताया है.

सीएम मान ने 5 मई, मंगलवार को कहा कि आप बीजेपी के पीछे नहीं छिप सकते हैं. यह और राज्यों में हो सकता है लेकिन पंजाब में नहीं. सीएम ने कहा कि पंजाबी किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करते. प्यार में आप जान ले लो लेकिन धमकी के बाद उसकी वापसी 4-5 गुना ताकत से करते हैं.

सीएम ने कहा कि बीजेपी में जाने से सुरक्षा कवच नहीं मिलता है.