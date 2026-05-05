'हम कफन बांधकर निकले हैं', राष्ट्रपति से मिलने के बाद AAP पर गरजे BJP सांसद संदीप पाठक

पंजाब के राज्यसभा सांसदों और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच छिड़ी जंग अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गई है. एक ओर पंजाब के मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचे हैं. इससे पहले बीजेपी में शामिल होने वाले संदीप पाठक, राघव चड्ढा समेत 4 सांसदों ने सीएम मान से पहले ही राष्ट्रपति से मुलाकात की.

राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के बाद सांसद संदीप पाठक का बड़ा बयान आया. उन्होंने कहा, "मैं AAP की विचारधारा को देखकर उनके साथ जुड़ा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा. ये लोग फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज क रवा रहे हैं, कर रहे हैं. मुझे जानकारी मिली है कि जैसे ही पंजाब आएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे."

संदीप पाठक ने दावा किया कि वह सही हैं और किसी से डरेंगे नहीं. उन्होंने कहा, "हम कफन बांधकर निकले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं. हमने प्रेसिडेंट के सामने सारी बातें रखी हैं."

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राघव चड्ढा ने भी आप सरकार पर साधा था निशान

इससे पहले राघव चड्ढा ने भी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि उनकी पुरानी पार्टी उनसे बदला लेना चाहती है. राघव चड्ढा ने दावा किया था कि पहले हरभजन सिंहस फिर राजेंद्र गुप्ता, फिर संदीप पाठक और अब वह खुद पार्टी के टारगेट पर हैं.

दरअसल, यह कलह तब शुरू हुई जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटाया और अशोक मित्तल को उनकी जगह जिम्मेदारी दे दी. पार्टी ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन के अनुसार बात नहीं रखते, न ही पार्टी की विचारधारा के हिसाब से चलते हैं इसलिए उन्हें राज्यसभा में बोलने का समय नहीं दिया जाना चाहिए. इसके कुछ समय बाद ही राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल समेत कुल 7 सांसदों ने AAP से इस्तीफा दिया और बीजेपी का दाम थाम लिया था.

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