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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'ऐसा अक्सर होता है...' वडिंग के इस्तीफे वाले दावे पर बोले चरणजीत सिंह चन्नी

'ऐसा अक्सर होता है...' वडिंग के इस्तीफे वाले दावे पर बोले चरणजीत सिंह चन्नी

पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर टिप्पणी की है. उन्होंने कांग्रेस चीफ और एलओपी का नाम लेते हुए बड़ा दावा किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 01 Oct 2026 12:09 PM (IST)
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पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलह जारी है. दावा है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लुधियाना सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पद से इस्तीफा दे सकते हैं. 

अब इन दावों पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रतिक्रिया दी है. वडिंग के इस्तीफे वाले सवाल पर वडिंग ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का अधिकार है. वे जानते हैं कि किसे कहां नियुक्त करना है और कब बदलाव करना है. वे ही तय करेंगे कि बदलाव की जरूरत है या नहीं. ऐसा अक्सर होता रहता है. फेरबदल होते रहते हैं.

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चन्नी ने कहा कि लेकिन सचिन पायलट हमारे पड़ोसी राज्य से आए हैं और उनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं में उम्मीद की एक नई लहर जगी है.

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About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 01 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Charanjit Singh Channi Punjab Politics PUNJAB NEWS Punjab ElectioN 2027 Raja Warring
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