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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब की महिलाओं को 1500 रुपये मिलने का रास्ता साफ, अब BJP-कांग्रेस ने उठाई 4 साल के बकाये की मांग

पंजाब की महिलाओं को 1500 रुपये मिलने का रास्ता साफ, अब BJP-कांग्रेस ने उठाई 4 साल के बकाये की मांग

Punjab Government Decision: विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार महिलाओं को सम्मान राशि प्रदान करने जा रही है. इसके लिए सरकार ने योजना लागू कर दी है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 09:11 AM (IST)
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पंजाब की भगवंत मान सरकार अब राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. विधानसभा चुनाव से सात महीने पहले आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य की महिलाओं से 2022 विधानसभा चुनाव के समय किए गए वादे को पूरा करने जा रही है. जिसके तहत महिलाओं को हर महीने सहायता राशि दी जाएगी. 

विपक्षी दल राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब से सरकार बनी है तब से लेकर महिलाओं को इस योजना की बकाया राशि दी जाए. 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' के तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने पैसे उनके बैंक खातों में डालना जुलाई महीने से शुरू किया जाएगा. 

इस तरह महिलाओं को दिया जाएगा पैसा

इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक हजार रूपए प्रति महीना और दलित महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा. योजना के तहत लगभग 52 लाख महिलाएं पात्र हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ दिन पहले कहा था कि लगभग 40 लाख महिलाओं को योजना के कार्ड दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा था कि जिन महिलाओं के कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें भी योजना के तहत पैसे जुलाई से मिलना शुरू हो जाएंगे और कार्ड बाद में दे दिए जाएंगे. 

सरकार योजना को अप्रैल महीने से लागू करेगी और पात्र महिलाओं को अप्रैल, मई और जून महीने के पैसे उनके खातों में दिए जाएंगे. ये माना जा रहा है कि भविष्य में भी सरकार तीन-तीन महीने बाद ये राशि महिलाओं के खाते में डालेगी. योजना के तहत सरकारी कर्मचारी महिलाएं, पेंशन ले रही महिलाएं और इनकम टैक्स देने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतीं. 

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इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन ले रही महिलाएं इस योजना के तहत लाभ उठा सकती हैं. हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस बात की घोषणा के साथ ही विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि योजना सरकार बनते ही लागू होनी चाहिए और महिलाओं को पिछले चार साल का पैसा भी दिया जाना चाहिए. 

बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और राज्य सभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि 2021 में पंजाब की माताओं, बहनों और बेटियों से आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान के नाम पर केवल तारीखें दी हैं. चुग ने कहा कि पंजाब की महिलाएं अब नई घोषणाएं नहीं बल्कि अपना पूरा बकाया मांग रही हैं. उन्होंने कहा कि आज पंजाब की प्रत्येक पात्र महिला का लगभग 53 हजार रुपये बकाया है और लाखों महिलाएं अपनी पाई-पाई का हिसाब मांग रही हैं. 

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी राज्य सरकार से महिलाओं को पिछले चार साल का पैसा देने की मांग की है. उन्होंने के कि जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर महिलाएं को कम से कम 51 हजार रुपए सरकार को देने चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं इस संबंध में जवाबदेही मांग रही हैं. 

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Published at : 23 Jun 2026 09:11 AM (IST)
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