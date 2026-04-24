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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबRaghav Chadha News: राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?

Raghav Chadha News: राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?

Raghav Chadha Quits AAP: आप के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों के BJP में शामिल होने से पार्टी को बड़ा सियासी झटका लगा है. संसद में ताकत घटी है, पंजाब की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ सकता है.

By : पंकज यादव | Updated at : 24 Apr 2026 07:23 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी (आप) को शुक्रवार (24 अप्रैल) को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक सहित 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दमन थाम लिया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए राज्यसभा से आई यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं मानी जा रही है. पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होना सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि सीधे-सीधे सियासी ताकत, छवि और भविष्य की रणनीति पर असर डालने वाला घटनाक्रम है.

जिन सांसदों ने पाला बदला, उनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता नाम शामिल हैं. इन नेताओं में कई ऐसे चेहरे हैं जो की राज्य सभा की पंजाब सीट से सांसद हैं.

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राज्यसभा में AAP लगभग खत्म?

पहले आप के पास राज्यसभा में 10 सांसद थे, जो उसे राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत आवाज देते थे. लेकिन अब 7 सांसदों के जाने के बाद पार्टी के पास सिर्फ 3 सदस्य बचे हैं. इसका मतलब साफ है कि अब संसद के ऊपरी सदन में आप की मौजूदगी बेहद कमजोर हो गई है. राज्यसभा में कम संख्या का असर यह होगा कि पार्टी की कानूनों पर प्रभाव डालने की क्षमता घट जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पकड़ भी ढीली पड़ेगी.

एंटी-डिफेक्शन कानून नहीं होगा लागू

इस पूरे मामले में एक अहम पहलू यह है कि दो-तिहाई सांसदों ने एक साथ पार्टी बदली है. भारतीय कानून के अनुसार, अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य एक साथ विलय करते हैं, तो इसे डिफेक्शन नहीं बल्कि मर्जर माना जाता है. यानी इन 7 सांसदों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है. यही वजह है कि यह कदम पूरी रणनीति के तहत उठाया गया बताया जा रहा है.

AAP को कितना नुकसान?

यह सिर्फ संख्या की बात नहीं है, बल्कि इससे पार्टी की छवि पर भी बड़ा असर पड़ा है. जो नेता पार्टी के शुरुआती चेहरे और रणनीतिक दिमाग माने जाते थे, उन्हीं का पार्टी छोड़ना यह संकेत देता है कि अंदरूनी असंतोष काफी गहरा था. साथ ही, विपक्षी पार्टियों को यह कहने का मौका मिल गया है कि AAP अपने मूल एजेंडे से भटक गई है.

अरविंद केजरीवाल के लिए यह घटना व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर झटका मानी जा रही है. एक तरफ जहां वह पहले से ही कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं पार्टी के बड़े चेहरों का एक साथ जाना उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे पार्टी की अंदरूनी पकड़ और नेतृत्व क्षमता पर असर पड़ेगा.

पंजाब चुनाव से पहले खतरे की घंटी

आने वाले समय में सबसे बड़ा असर पंजाब की राजनीति पर दिख सकता है. जिन नेताओं को चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था, उनके जाने से पार्टी की चुनावी तैयारी कमजोर पड़ सकती है. पंजाब AAP का सबसे बड़ा गढ़ है, और अगर यहां असर पड़ा तो पार्टी की राष्ट्रीय पहचान भी खतरे में आ सकती है.

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राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता. AAP के पास अभी भी पंजाब में सरकार है, जो उसे आधार देती है. लेकिन राज्यसभा में कमजोरी, बड़े नेताओं का जाना और छवि पर असर ये तीनों मिलकर पार्टी के लिए आने वाले समय को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं.

दो-तिहाई सांसदों का BJP में जाना AAP के लिए सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है. यह तय करेगा कि पार्टी आगे खुद को संभाल पाती है या राष्ट्रीय राजनीति में उसकी पकड़ धीरे-धीरे खत्म होती चली जाती है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 24 Apr 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha AAP ARVIND KEJRIWAL PUNJAB NEWS
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