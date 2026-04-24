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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबराघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के BJP में जाने से AAP का राष्ट्रीय दर्जा खतरे में? कांग्रेस विधायक ने किया बड़ा दावा

राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के BJP में जाने से AAP का राष्ट्रीय दर्जा खतरे में? कांग्रेस विधायक ने किया बड़ा दावा

Raghav Chadha Quits AAP: सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि 2027 के पंजाब चुनाव के बाद AAP अपनी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खो सकती है. वहीं राघव चड्ढा को लेकर चल रही चर्चाओं ने इस बहस को तेज कर दिया है.

By : पंकज यादव | Updated at : 24 Apr 2026 05:54 PM (IST)
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देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी (AAP) को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. AAP के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच अब पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता पर भी सवाल उठने लगे हैं. आज राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी बीजेपी में शामिल हो गए.

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने बयान देते हुए कहा है कि आने वाले समय में AAP अपनी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खो सकती है. उन्होंने यह साफ किया कि पार्टी का भविष्य काफी हद तक 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों पर निर्भर करेगा.

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पंजाब चुनाव बनेगा टर्निंग पॉइंट

खैरा के मुताबिक, पंजाब इस समय AAP का सबसे मजबूत गढ़ है. अगर 2027 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहता है, तो इसका सीधा असर उसके राष्ट्रीय दर्जे पर पड़ेगा. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखने के लिए अलग-अलग राज्यों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होता है.

Its the beginning of the end of @AamAadmiParty from the spectrum of Indian political scene due to the self centered,dictatorial and opportunistic politics of @ArvindKejriwal !

AAP will loose its national status after the 2027 Punjab assembly elections and will eventually be… pic.twitter.com/u2ddrEaLgo

— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) April 24, 2026

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राघव चड्ढा की एंट्री से बढ़ी चर्चा

राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने इस बहस को और तेज कर दिया है. राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे.

खैरा ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की दिशा और फैसलों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है.  अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल को मिला घर और आप को दफ्तर के लिए मिली सरकारी जमीन वापस ली जा सकती है.

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वहीँ इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है.  उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का."

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि AAP के लिए अब हर चुनाव अहम होने वाला है, खासकर पंजाब, जहां से उसकी राष्ट्रीय पहचान को सबसे ज्यादा मजबूती मिली है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 24 Apr 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha BJP AAP PUNJAB NEWS
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