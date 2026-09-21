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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रIIT बॉम्बे सुसाइड केस में मुख्य आरोपी बनाए गए प्रोफेसर डुल्ला कौन हैं?

IIT बॉम्बे सुसाइड केस में मुख्य आरोपी बनाए गए प्रोफेसर डुल्ला कौन हैं?

IIT बॉम्बे सुसाइड केस में पुलिस ने प्रोफेसर डुल्ला को मुख्य आरोपी बनाया है. उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. संस्था ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 12:26 PM (IST)
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मुंबई में IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की खुदकुशी के मामले में मुंबई की पवई पुलिस ने IIT के प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला को मुख्य आरोपी बनाया है. उनपर आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.  प्रोफेसर डुल्ला IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग (DESE) में प्रोफेसर हैं और पिछले एक दशक से अधिक समय से संस्थान से जुड़े हुए हैं. दूसरी तरफ 20 सितंबर (रविवार) को छात्रों की मांगों को लेकर IIT बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ लंबी चर्चा उनकी 18 सूत्रीय मांगों पर हस्ताक्षर कर दिया है. 

छात्रों की मांग के अनुसार प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला को संस्थान ने निंलबित भी कर दिया है और सोमवार तक इस्तीफे की मांग की है, लेकिन IIT के फैकल्टी के शिक्षक प्रोफेसर डुल्ला के समर्थन में आ गए हैं. सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्रोफेसर डुल्ला हैं कौन और उनका नाम कैसे चर्चा में आया. 

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कौन है प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला ?

प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला की विशेषज्ञता पावर सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड, माइक्रोग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, कन्वर्टर कंट्रोल और एनर्जी एफिशिएंसी जैसे क्षेत्रों में है. IIT बॉम्बे की प्रोफाइल के अनुसार, इन विषयों पर उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं. डुल्ला ने वर्ष 2000 में नागार्जुन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया. इसके बाद 2002 में IIT बॉम्बे से एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में M.Tech और 2007 में IIT दिल्ली से पावर सिस्टम्स में PhD की. IIT बॉम्बे में शामिल होने से पहले उन्होंने बेंगलुरु की पावर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स और हैदराबाद की Machine 2 Machine में काम किया था. 

IIT बॉम्बे में प्रो. डुल्ला की भूमिका केवल पढ़ाने और शोध तक सीमित नहीं रही है. वो हॉस्टल-6 के वार्डन रह चुके हैं और बाद में डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के पद पर भी कार्य कर चुके हैं.  इसके अलावा वो JEE Advanced, UCEED और CEED जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन से भी जुड़े रहे हैं. 

उनके अकादमिक सम्मान में वर्ष 2021 का प्रो. एस.पी. सुखात्मे एक्सीलेंस इन टीचिंग अवॉर्ड, 2017 का IIT बॉम्बे एक्सीलेंस इन टीचिंग अवॉर्ड और 2009 का यंग फैकल्टी अवॉर्ड शामिल हैं. इसके अलावा उन्हें IEEE से जुड़े पुरस्कार और फेलोशिप भी मिली हैं. उनका शोध मुख्य रूप से स्मार्ट ग्रिड और माइक्रोग्रिड टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल और एनर्जी एफिशिएंसी पर केंद्रित रहा है. 

साहिल वाकोडे मामले में कैसे आया प्रोफेसर डुल्ला का नाम?

दरअसल, 18 सितंबर 2026 को IIT बॉम्बे के 20 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद प्रो. डुल्ला का नाम चर्चा में आया. IIT बॉम्बे के अनुसार, वाकोडे को मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान कथित तौर पर चीटिंग के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था. संस्थान के मुताबिक, उसने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए प्रश्नपत्र को एक AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था. इस परीक्षा में प्रो. डुल्ला कोर्स इंस्ट्रक्टर और परीक्षा निरीक्षक (इनविजिलेटर) थे. परीक्षा में कथित अनियमितता सामने आने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी संस्थान के अधिकारियों को दी थी. 

IIT बॉम्बे का कहना है कि इसके बाद वाकोडे की संबंधित इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने काउंसलिंग की थी और उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि परीक्षा की यह घटना उनके अकादमिक करियर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी. संस्थान के मुताबिक, उनकी मौत से पहले उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी. एग्जाम हॉल से निकाले जाने के बाद ही साहिल ने आत्महत्या की थी.

साहिल के पिता ने प्रोफेसर डुल्ला पर लगाए आरोप

यवतमाल ज़िले के रहने वाले साहिल के परिवार ने प्रोफेसर डुल्ला सहित अन्य पर उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए है. परिवार की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने SC/ST (Prevention of Atrocities) Act की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें प्रो. डुल्ला का नाम भी मुख्य आरोपी में शामिल है.  पुलिस मामला दर्ज कर आरोपों की जांच कर रही है. 

छात्र आंदोलन के बाद प्रो डुल्ला निलंबित

साहिल की मौत के बाद IIT बॉम्बे परिसर में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया.  छात्रों ने प्रो. डुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके निलंबन की मांग की.  20 सितंबर को IIT बॉम्बे के निदेशक प्रो. शिरीष केदारे ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी 18 सूत्रीय मांगों के चार्टर पर हस्ताक्षर किए. इन मांगों में प्रो. डुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी शामिल थी. इसके बाद 20 सितंबर की शाम IIT बॉम्बे ने प्रो. डुल्ला को निलंबित कर दिया. इस बीच IIT बॉम्बे के डायरेक्टर शिरीष केदारे ने इस्तीफे पर छात्रों से कहा कि वो सोमवार को इस्तीफा दे देंगे. 

प्रोफेसर डुल्ला के समर्थन में आए IIT के फैकल्टी 

प्रो. डुल्ला के इस्तीफे को लेकर डायरेक्टर ने जो बयान दिया है उससे अब IIT कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है. IIT बॉम्बे के फैकल्टी फोरम ने सार्वजनिक रूप से प्रो. डुल्ला का समर्थन किया.  फोरम का कहना है कि वो परीक्षा निरीक्षक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और कथित परीक्षा अनियमितता सामने आने के बाद संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था. 

IIT बॉम्बे के छात्र ने क्यों की आत्महत्या? पिता ने प्रोफेसर पर लगाया आरोप

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 21 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
IIT Bombay MAHARASHTRA NEWS Student Death
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