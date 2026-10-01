स्मित माछर के बचपन के दोस्त हैं ये BJP विधायक, बोले- वो जूनियर था...

भारतीय जनता पार्टी के विधायक पराग शाह ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश कर रहे सह-पायलट से मुकाबला कर और यात्रियों की जान बचाकर सुर्खियों में आए भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर बताया कि स्मित और वह एक ही स्कूल में पढ़ते थे.

उन्होंने कहा कि स्मित उनके जूनियर थे और दोनों एक-दूसरे को कई सालों से जानते हैं. विधायक पराग शाह ने कहा कि स्मित का परिवार दुबई पहुंच चुका है, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात स्मित से नहीं हो पाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मित की पत्नी से फोन पर बात कर उनका हालचाल पूछा है. वहीं, स्मित का परिवार दुबई पहुंच चुका है.

पीएम ने पायलट की प्रशंसा करते हुए उन्हें बताया नायक

पायलट की पत्नी और उनके माता-पिता के साथ फोन पर बातचीत में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय मिशन घायल पायलट को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं. पायलट का सऊदी अरब के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पायलट की बहादुरी की तारीफ की, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान बची. इससे पहले, मोदी ने भारतीय पायलट की प्रशंसा करते हुए उन्हें 'नायक' बताया था और कहा था कि देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है.

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बचपन के मित्र ने पायलट को बताया ‘सुलझा हुआ’ बच्चा

पायलट माछर के बचपन के एक अन्य मित्र प्रतीक गांधी ने बताया कि मुंबई में वे उसी इमारत में रहते हैं जहां पायलट का परिवार रहता है. उन्होंने कहा कि, 'वह बचपन से ही बेहद शांत और संयमित था. हमारी हाउसिंग सोसाइटी में वह सबसे ‘सुलझा हुआ’ बच्चा था. जब हमने पहली बार खबर सुनी तो हम सभी हैरान रह गए. हमें एहसास ही नहीं हुआ कि वह हमारा स्मित है. अब हमें पता चला है कि उसका ऑपरेशन हुआ है और उसकी हालत ठीक है.'

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