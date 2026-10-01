Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रस्मित माछर के बचपन के दोस्त हैं ये BJP विधायक, बोले- वो जूनियर था...

स्मित माछर के बचपन के दोस्त हैं ये BJP विधायक, बोले- वो जूनियर था...

भारतीय जनता पार्टी के विधायक पराग शाह ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के बारे बयान देते हुए कहा कि वह एक ही स्कूल में पढ़ते थे और स्मित उनके जूनियर थे और दोनों एक-दूसरे को कई सालों से जानते हैं.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 01 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी के विधायक पराग शाह ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश कर रहे सह-पायलट से मुकाबला कर और यात्रियों की जान बचाकर सुर्खियों में आए भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर बताया कि स्मित और वह एक ही स्कूल में पढ़ते थे.

उन्होंने कहा कि स्मित उनके जूनियर थे और दोनों एक-दूसरे को कई सालों से जानते हैं. विधायक पराग शाह ने कहा कि स्मित का परिवार दुबई पहुंच चुका है, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात स्मित से नहीं हो पाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मित की पत्नी से फोन पर बात कर उनका हालचाल पूछा है. वहीं, स्मित का परिवार दुबई पहुंच चुका है.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
प्रदीप पूर्णेकर के बेटे का दावा, कहा - मीनाक्षी शिंदे और उनके पति ने रची साजिश
प्रदीप पूर्णेकर के बेटे का दावा, कहा - मीनाक्षी शिंदे और उनके पति ने रची साजिश
महाराष्ट्र
स्विमिंग पूल में छलांग ने छीन ली जिंदगी, रेलवे पुलिस के जवान की मौत
स्विमिंग पूल में छलांग ने छीन ली जिंदगी, रेलवे पुलिस के जवान की मौत
महाराष्ट्र
मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध, लोगों ने बोलने नहीं दिया
मुंबई में CJP के कार्यकर्ताओं का विरोध, लोगों ने बोलने नहीं दिया
महाराष्ट्र
‘ड्रग माफिया से लड़े इसलिए...', प्रदीप पूर्णेकर की हत्या पर बोले संजय राउत
‘ड्रग माफिया से लड़े इसलिए...', प्रदीप पूर्णेकर की हत्या पर बोले संजय राउत

पीएम ने पायलट की प्रशंसा करते हुए उन्हें बताया नायक

पायलट की पत्नी और उनके माता-पिता के साथ फोन पर बातचीत में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय मिशन घायल पायलट को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं. पायलट का सऊदी अरब के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.  सूत्रों के मुताबिक, फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पायलट की बहादुरी की तारीफ की, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान बची. इससे पहले, मोदी ने भारतीय पायलट की प्रशंसा करते हुए उन्हें 'नायक' बताया था और कहा था कि देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है.

स्विमिंग पूल में छलांग ने छीन ली जिंदगी, रेलवे पुलिस के जवान की मौत

बचपन के मित्र ने पायलट को बताया ‘सुलझा हुआ’ बच्चा

पायलट माछर के बचपन के एक अन्य मित्र प्रतीक गांधी ने बताया कि मुंबई में वे उसी इमारत में रहते हैं जहां पायलट का परिवार रहता है. उन्होंने कहा कि, 'वह बचपन से ही बेहद शांत और संयमित था. हमारी हाउसिंग सोसाइटी में वह सबसे ‘सुलझा हुआ’ बच्चा था. जब हमने पहली बार खबर सुनी तो हम सभी हैरान रह गए. हमें एहसास ही नहीं हुआ कि वह हमारा स्मित है. अब हमें पता चला है कि उसका ऑपरेशन हुआ है और उसकी हालत ठीक है.'

‘ड्रग माफिया से लड़े इसलिए...', प्रदीप पूर्णेकर की हत्या पर बोले संजय राउत

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Smit Machchhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
प्रदीप पूर्णेकर के बेटे का दावा, कहा - मीनाक्षी शिंदे और उनके पति ने रची साजिश
प्रदीप पूर्णेकर के बेटे का दावा, कहा - मीनाक्षी शिंदे और उनके पति ने रची साजिश
महाराष्ट्र
स्विमिंग पूल में छलांग ने छीन ली जिंदगी, रेलवे पुलिस के जवान की मौत
स्विमिंग पूल में छलांग ने छीन ली जिंदगी, रेलवे पुलिस के जवान की मौत
महाराष्ट्र
मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध, लोगों ने बोलने नहीं दिया
मुंबई में CJP के कार्यकर्ताओं का विरोध, लोगों ने बोलने नहीं दिया
महाराष्ट्र
‘ड्रग माफिया से लड़े इसलिए...', प्रदीप पूर्णेकर की हत्या पर बोले संजय राउत
‘ड्रग माफिया से लड़े इसलिए...', प्रदीप पूर्णेकर की हत्या पर बोले संजय राउत
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
बॉलीवुड
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा, ये भी बताया क्यों फ्रैंचाइजी हो रही खत्म
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा
क्रिकेट
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
इंडिया
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget