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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रज्ञानेश कुमार के साथ पूर्व CEC राजीव कुमार भी निशाने पर, सांसद बोले, 'दोनों...'

ज्ञानेश कुमार के साथ पूर्व CEC राजीव कुमार भी निशाने पर, सांसद बोले, 'दोनों...'

शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोनों देश के 'अपराधी' हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 07 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी निशाने पर आ गए हैं. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सही कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है. ज्ञानेश कुमार से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे. चोरों की हाथ में हमारी पार्टी को देने का काम पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया. एनसीपी पर भी राजीव कुमार ने फैसला दिया था.

इसके आगे उन्होंने कहा कि पार्टी तोड़ने की परंपरा राजीव कुमार ने शुरू की थी. ज्ञानेश कुमार के साथ राजीव कुमार भी देश के अपराधी हैं. हम राजीव कुमार को ढूंढेंगे. हमें पता है कि राजीव कुमार कहां हैं? ज्ञानेश कुमार बाद में कहां जाने वाले हैं ये भी हमें मालूम है. 

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'जनता की तरफ से वॉर्निंग है'

संजय राउत ने कहा कि जब से मोदी-शाह आए हैं पूरा चुनाव आयोग और पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है. चाहे ईवीएम के द्वारा हो या एसआईआर के द्वारा हो या और कुछ हो. हाईजैक अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी. जनता की तरफ से वॉर्निंग है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे.

कल का आंदोलन अभूतपूर्व था- संजय राउत

मंगलवार के इंडिया गठबंधन के मार्च पर संजय राउत ने कहा कि कल का आंदोलन अभूतपूर्व था. राहुल गांधी के नेतृत्व में शिवसेना, एनसीपी (एसपी), समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इसमें शामिल हुई. हम कल सड़कों पर उतरे. जिस फोर्स का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है उस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हजारों जवान हमें रोकने के लिए उतारे गए. इसके अलावा सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस भी थी. कल लगभग डेढ़ लाख पुलिस तैनात थी. राज्यसभा सांसद ने कहा कि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है. देशभर में इसकी 'चिंगारी' फैल चुकी है. ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 07 Oct 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar SANJAY RAUT
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