ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसातारा में टीवी बंद करने पर पिता से विवाद, क्रिकेट बैट लगने से बेटी की मौत

सातारा में टीवी बंद करने पर पिता से विवाद, क्रिकेट बैट लगने से बेटी की मौत

महाराष्ट्र के सातारा के गोडोली इलाके में टीवी बंद करने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद के बाद 17 साल की लड़की की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उसका पिता के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसके सिर पर बैट लग गया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 07 Oct 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के सातारा के गोडोली इलाके में टीवी बंद करने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में 17 वर्षीय लड़की की मौत से सनसनी फैल गई है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पिता के साथ हुई झड़प के दौरान लड़की के सिर पर क्रिकेट बैट लग गया था. घटना के बाद लड़की की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश किए जाने का पुलिस को संदेह है. पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है.

घटना शनिवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, लड़की घर में टीवी देख रही थी. उसके छोटे भाई ने टीवी बंद कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ. बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने भाई के साथ मारपीट की. इसी दौरान पिता ने बीच-बचाव किया और लड़की तथा पिता के बीच विवाद बढ़ गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
मीरा रोड हमले की 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, ATS ने बताई पूरी कहानी
मीरा रोड हमले की 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, ATS ने बताई पूरी कहानी
महाराष्ट्र
MCOCA के बाद भी आरोपी बाहर, राउज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाए सवाल
MCOCA के बाद भी आरोपी बाहर, राउज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: FDA ने कैडिला फार्मा के 3 लाइसेंस किए रद्द, Aciloc की ब्रिकी पर रोक
महाराष्ट्र: कैडिला फार्मा के 3 लाइसेंस रद्द, Aciloc की ब्रिकी पर रोक
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ‘लड़, संघर्ष अटल है’, रोहित पवार के समर्थन में पिता का भावुक लेटर
महाराष्ट्र: ‘लड़, संघर्ष अटल है’, रोहित पवार के समर्थन में पिता का भावुक लेटर

विवाद के दौरान लड़की ने हाथ में लिया चाकू और क्रिकेट बैट 

पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, विवाद के दौरान लड़की के हाथ में चाकू आया और बाद में उसने क्रिकेट बैट भी हाथ में लिया. पिता द्वारा बैट पकड़ने की कोशिश के दौरान दोनों के बीच झड़प हुई और इसी दौरान बैट लड़की के सिर पर लगने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है. इसके बाद लड़की नीचे गिर गई.

घटना के बाद लड़की की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश किए जाने का पुलिस को संदेह है. डायल 112 के माध्यम से सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर क्रिकेट बैट और चाकू अपने कब्जे में ले लिया है.

महाराष्ट्र: FDA ने कैडिला फार्मा के 3 लाइसेंस किए रद्द, Aciloc की ब्रिकी पर रोक

पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू

लड़की 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी. उसकी मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. लड़की के सिर पर लगी चोट, मौत का वास्तविक कारण और घटना का पूरा घटनाक्रम जानने के लिए पुलिस जांच कर रही है.

घटना के दौरान लड़की सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों के संपर्क में थी या पहले भी उसका पिता के साथ विवाद हुआ था, इस तरह की चर्चाओं की भी पुलिस जांच कर रही है. हालांकि, इन बातों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. उपविभागीय पुलिस अधिकारी विपुल पाटील ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जा रही है और फिलहाल किसी पर अंतिम दोष तय नहीं किया गया है.

महाराष्ट्र: ‘लड़, संघर्ष अटल है’, रोहित पवार के समर्थन में पिता का भावुक लेटर

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Satara News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मीरा रोड हमले की 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, ATS ने बताई पूरी कहानी
मीरा रोड हमले की 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, ATS ने बताई पूरी कहानी
महाराष्ट्र
MCOCA के बाद भी आरोपी बाहर, राउज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाए सवाल
MCOCA के बाद भी आरोपी बाहर, राउज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: FDA ने कैडिला फार्मा के 3 लाइसेंस किए रद्द, Aciloc की ब्रिकी पर रोक
महाराष्ट्र: कैडिला फार्मा के 3 लाइसेंस रद्द, Aciloc की ब्रिकी पर रोक
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ‘लड़, संघर्ष अटल है’, रोहित पवार के समर्थन में पिता का भावुक लेटर
महाराष्ट्र: ‘लड़, संघर्ष अटल है’, रोहित पवार के समर्थन में पिता का भावुक लेटर
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
PM मोदी का सेवा के 25 साल पूरे करने पर Gen-Z को संदेश- 'युवा साथियों से कहूंगा कि...'
बिहार
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब
इंडिया
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
बॉलीवुड
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
स्पोर्ट्स
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'
विराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'
इंडिया
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
एग्रीकल्चर
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget