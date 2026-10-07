सातारा में टीवी बंद करने पर पिता से विवाद, क्रिकेट बैट लगने से बेटी की मौत

महाराष्ट्र के सातारा के गोडोली इलाके में टीवी बंद करने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में 17 वर्षीय लड़की की मौत से सनसनी फैल गई है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पिता के साथ हुई झड़प के दौरान लड़की के सिर पर क्रिकेट बैट लग गया था. घटना के बाद लड़की की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश किए जाने का पुलिस को संदेह है. पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है.

घटना शनिवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, लड़की घर में टीवी देख रही थी. उसके छोटे भाई ने टीवी बंद कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ. बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने भाई के साथ मारपीट की. इसी दौरान पिता ने बीच-बचाव किया और लड़की तथा पिता के बीच विवाद बढ़ गया.

विवाद के दौरान लड़की ने हाथ में लिया चाकू और क्रिकेट बैट

पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, विवाद के दौरान लड़की के हाथ में चाकू आया और बाद में उसने क्रिकेट बैट भी हाथ में लिया. पिता द्वारा बैट पकड़ने की कोशिश के दौरान दोनों के बीच झड़प हुई और इसी दौरान बैट लड़की के सिर पर लगने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है. इसके बाद लड़की नीचे गिर गई.

घटना के बाद लड़की की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश किए जाने का पुलिस को संदेह है. डायल 112 के माध्यम से सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर क्रिकेट बैट और चाकू अपने कब्जे में ले लिया है.

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पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू

लड़की 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी. उसकी मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. लड़की के सिर पर लगी चोट, मौत का वास्तविक कारण और घटना का पूरा घटनाक्रम जानने के लिए पुलिस जांच कर रही है.

घटना के दौरान लड़की सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों के संपर्क में थी या पहले भी उसका पिता के साथ विवाद हुआ था, इस तरह की चर्चाओं की भी पुलिस जांच कर रही है. हालांकि, इन बातों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. उपविभागीय पुलिस अधिकारी विपुल पाटील ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जा रही है और फिलहाल किसी पर अंतिम दोष तय नहीं किया गया है.

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