'राहुल गांधी सरकार को बदनाम कर रहे', कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस की मांगों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को गलत बताते हुए अठावले ने कहा कि राहुल गांधी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार देश के विकास के लिए काम कर रही है.

रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उचित नहीं है. उनके मुताबिक, विपक्ष चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर लगातार राजनीति कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को घेरने और उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है.

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चुनाव आयोग के समर्थन में पूर्व अधिकारी और जज

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि करीब 132 मौजूदा और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग के फैसलों का बचाव किया है. उन्होंने यह भी कहा कि कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का समर्थन किया है. अठावले के मुताबिक, ऐसे में चुनाव आयोग के खिलाफ सवाल उठाने से पहले उसके कामकाज और फैसलों को समझना चाहिए.

#WATCH | Delhi: Union Minister Ramdas Athawale says, ".... Congress party seems to have nothing else to do but protest, and its demand for Gyanesh Kumar’s resignation is wrong. Around 132 serving and retired civil servants have defended the Election Commission’s decision, several retired judges have also supported the voter deletions..." — ANI (@ANI) October 11, 2026

राहुल गांधी पर सरकार को बदनाम करने का आरोप

अठावले ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक विरोध के जरिए केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान देश के विकास पर है. उनके अनुसार, विपक्ष को विरोध की राजनीति के बजाय जनहित के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.

CJP आंदोलन में गिरफ्तारी को बताया गलत

CJP के आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर रामदास अठावले ने कहा कि गिरफ्तारी करना गलत है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था. अठावले के बयान में गिरफ्तारी के संदर्भ और संबंधित कार्रवाई का विस्तृत विवरण स्पष्ट नहीं है. इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब चुनाव आयोग, मतदाता सूची और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है.

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