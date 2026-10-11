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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'राहुल गांधी सरकार को बदनाम कर रहे', कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले

'राहुल गांधी सरकार को बदनाम कर रहे', कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर विरोध की राजनीति करने और राहुल गांधी पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया. उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को गलत बताया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Oct 2026 02:00 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस की मांगों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को गलत बताते हुए अठावले ने कहा कि राहुल गांधी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार देश के विकास के लिए काम कर रही है.

रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उचित नहीं है. उनके मुताबिक, विपक्ष चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर लगातार राजनीति कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को घेरने और उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है.

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चुनाव आयोग के समर्थन में पूर्व अधिकारी और जज

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि करीब 132 मौजूदा और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग के फैसलों का बचाव किया है. उन्होंने यह भी कहा कि कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का समर्थन किया है. अठावले के मुताबिक, ऐसे में चुनाव आयोग के खिलाफ सवाल उठाने से पहले उसके कामकाज और फैसलों को समझना चाहिए.

राहुल गांधी पर सरकार को बदनाम करने का आरोप

अठावले ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक विरोध के जरिए केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान देश के विकास पर है. उनके अनुसार, विपक्ष को विरोध की राजनीति के बजाय जनहित के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.

CJP आंदोलन में गिरफ्तारी को बताया गलत

CJP के आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर रामदास अठावले ने कहा कि गिरफ्तारी करना गलत है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था. अठावले के बयान में गिरफ्तारी के संदर्भ और संबंधित कार्रवाई का विस्तृत विवरण स्पष्ट नहीं है. इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब चुनाव आयोग, मतदाता सूची और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Oct 2026 02:00 PM (IST)
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