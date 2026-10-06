'इतनी सुरक्षा क्यों?' INDIA अलायंस के प्रोटेस्ट से पहले बोले संजय राउत

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन आज बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया अलायंस के सांसद और बड़े नेता संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करने जा रहे हैं. इससे पहले दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. भारी संख्या में पुलिस बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF की कई बटालियन बुलाई गई हैं. इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल किया है कि अपने ही देश के सांसदों के खिलाफ इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है?

INDIA अलायंस के सांसदों के EC तक विरोध मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा, "सुरक्षा बहुत ज्यादा है. इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया है और हजारों CISF जवानों को बुलाया है. संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय और सभी मंत्रियों के घरों तक, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मुझे अभी इसके बारे में पता चला. इसकी क्या जरूरत है? हम सांसद हैं; हम इस देश के प्रतिनिधि हैं. हमें रोकने के लिए इतनी बड़ी फोर्स क्यों तैनात की गई है?"

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'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ज्ञानेश कुमार झूठ बोलता है'- संजय राउत

संजय राउत ने कहा, "हम पैदल मार्च करना चाहते हैं. हमारे पास कोई हथियार नहीं है. हम बस चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहते हैं और वे देश के दुश्मन हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आदमी झूठ बोलता है. ऐसे व्यक्ति के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है. सरकार हमें रोकने की कोशिश करेगी और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. आगे जो भी होगा, हम उसका सामना करेंगे."

अरविंद केजरीवाल मार्च में नहीं होंगे शामिल

इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल नहीं होने वाले हैं. इसको लेकर संजय राउत ने कहा, "अरविंद केजरीवाल हमेशा लोकतंत्र में रहे हैं. उन्होंने तानाशाही को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी है, आवाज उठाई है और संघर्ष किया है. इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा है. अब जब हम एक तानाशाह का सामना कर रहे हैं, तो हमें अपने मतभेदों, शिकायतों और अहंकार को एक तरफ रख देना चाहिए. यह देश की आजादी की लड़ाई है. केजरीवाल को इस मुहिम में शामिल होना चाहिए."

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