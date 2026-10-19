शरद पवार गुट के MLA जितेंद्र आव्हाड को धमकी, 'घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हें ठोक दूंगा'

शरद पवार गुट के विधायक और सीनियर एनसीपी-एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड को धमकी भरा कॉल आया है. कॉल में कहा गया कि 'मैं घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हें ठोक दूंगा'. यह कॉल कल शाम करीब 4:30 बजे किसी अनजान व्यक्ति ने किया था. आव्हाड ने धमकी भरे कॉल की सूचना पुलिस को दी.

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