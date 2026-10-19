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शरद पवार गुट के MLA जितेंद्र आव्हाड को धमकी, 'घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हें ठोक दूंगा'
जितेंद्र आव्हाड ने इस धमकी भरे कॉल की सूचना पुलिस को दे दी है. ये धमकी भरा कॉल रविवार शाम करीब 4.30 बजे आया था.
शरद पवार गुट के विधायक और सीनियर एनसीपी-एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड को धमकी भरा कॉल आया है. कॉल में कहा गया कि 'मैं घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हें ठोक दूंगा'. यह कॉल कल शाम करीब 4:30 बजे किसी अनजान व्यक्ति ने किया था. आव्हाड ने धमकी भरे कॉल की सूचना पुलिस को दी.
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