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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार गुट के MLA जितेंद्र आव्हाड को धमकी, 'घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हें ठोक दूंगा'

शरद पवार गुट के MLA जितेंद्र आव्हाड को धमकी, 'घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हें ठोक दूंगा'

जितेंद्र आव्हाड ने इस धमकी भरे कॉल की सूचना पुलिस को दे दी है. ये धमकी भरा कॉल रविवार शाम करीब 4.30 बजे आया था.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 19 Oct 2026 03:13 PM (IST)
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शरद पवार गुट के विधायक और सीनियर एनसीपी-एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड को धमकी भरा कॉल आया है. कॉल में कहा गया कि 'मैं घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हें ठोक दूंगा'. यह कॉल कल शाम करीब 4:30 बजे किसी अनजान व्यक्ति ने किया था. आव्हाड ने धमकी भरे कॉल की सूचना पुलिस को दी.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Jitendra Awhad Breaking News Abp News
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