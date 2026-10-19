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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हमारी कोशिश है कि...', टाइगर श्रॉफ पर हमले पर बोले रामदास अठावले

'हमारी कोशिश है कि...', टाइगर श्रॉफ पर हमले पर बोले रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि टाइगर श्रॉफ जब फुटबॉल खेलकर मैदान से लौट रहे थे तभी कुछ लोग उनके सामने आए और फायरिंग कर दी. इस घटना में टाइगर को तो चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर घायल है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा लगता है कि इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, जो एक फिल्म अभिनेता होने के साथ-साथ खिलाड़ी भी हैं, फुटबॉल खेलकर मैदान से लौट रहे थे तभी कुछ लोग उनके सामने आए और फायरिंग कर दी. इस घटना में टाइगर को तो चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर को चोट लग गई है."

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मामले की जांच के आदेश

उन्होंने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ है, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की गोलीबारी और अपराधों में शामिल रहे हैं. सरकार की ओर से हमारी लगातार कोशिश है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इस तरह की गैंगवार को खत्म किया जाए और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाए." उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की पूरी जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

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क्या है मामला?

बता दें कि रविवार (18 अक्टूबर) की शाम बाइक सवार हमलावरों ने अचानक उनकी BMW कार के पास आये और उनपर गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए. इस हमले में टाइगर को चोट आई, लेकिन ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं. मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई और तीनों शूटरों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया है.  पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. वहीं, इस हमले का वीडियो भी सामने आया है जो काफी वायरल भी हो रहा है. इस हमले के कारण महाराष्ट्र सरकार कठघरे में है. विपक्ष राज्य के कानून व्यवस्था  पर सवाल उठा रहा है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 19 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff MAHARASHTRA NEWS
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