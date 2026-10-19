'हमारी कोशिश है कि...', टाइगर श्रॉफ पर हमले पर बोले रामदास अठावले

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा लगता है कि इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, जो एक फिल्म अभिनेता होने के साथ-साथ खिलाड़ी भी हैं, फुटबॉल खेलकर मैदान से लौट रहे थे तभी कुछ लोग उनके सामने आए और फायरिंग कर दी. इस घटना में टाइगर को तो चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर को चोट लग गई है."

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Nagpur, Maharashtra: Union Minister Ramdas Athawale says, "Jackie Shroff's son, Tiger Shroff, who is a film actor as well as a sportsman, was returning from the ground after playing football when about three people approached in front of others and opened fire. Tiger was not injured in the incident, but his driver sustained injuries. It seems that the Bishnoi gang is involved, as they have been responsible for such shootings and injustice. On behalf of the government, it is our continuous effort to ensure that the culprits are caught as soon as possible, that this kind of gang war is put to an end, and that the accused receive strict punishment. The Chief Minister has ordered a full inquiry into the matter, and the accused will be apprehended soon..." — IANS (@ians_india) October 19, 2026

मामले की जांच के आदेश

उन्होंने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ है, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की गोलीबारी और अपराधों में शामिल रहे हैं. सरकार की ओर से हमारी लगातार कोशिश है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इस तरह की गैंगवार को खत्म किया जाए और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाए." उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की पूरी जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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क्या है मामला?

बता दें कि रविवार (18 अक्टूबर) की शाम बाइक सवार हमलावरों ने अचानक उनकी BMW कार के पास आये और उनपर गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए. इस हमले में टाइगर को चोट आई, लेकिन ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं. मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई और तीनों शूटरों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. वहीं, इस हमले का वीडियो भी सामने आया है जो काफी वायरल भी हो रहा है. इस हमले के कारण महाराष्ट्र सरकार कठघरे में है. विपक्ष राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है.

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