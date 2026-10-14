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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकिसानों के लिए खुशखबरी! दिवाली से पहले 5000 रुपये देगी सरकार

किसानों के लिए खुशखबरी! दिवाली से पहले 5000 रुपये देगी सरकार

महाराष्ट्र में सूखे के बीच CM फडणवीस ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. दिवाली से पहले किसानों के खातों में 5,000 रुपये जमा किए जाएंगे, जिससे 305 सूखाग्रस्त तालुकों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Oct 2026 01:11 PM (IST)
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महाराष्ट्र में बंपर सूखे के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. दीपावली से पहले महाराष्ट्र सरकार किसानों के खाते में पांच हजार रुपये देगी. ऐसे में त्योहार से पहले किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के 40 और तालुका को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. इस बीच कैबिनेट बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा फैसला लिया है. 

महाराष्ट्र सूखे का सामना कर रहा है. इसी हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सह्याद्रि गेस्ट हाउस में कैबिनेट बैठक बुलाई. इस बैठक में दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम राशि देने का फैसला किया गया. 

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सरकार ने समय से पहले घोषित किया सूखा

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र में आमतौर पर नवंबर के आखिर में सूखा घोषित किया जाता है लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए हमने पहले ही सूखा घोषित कर दिया और अक्टूबर में ही सरकारी आदेश (GR) जारी कर दिया. हम जानते हैं कि दिवाली आ रही है और यह समय मुश्किल भरा है. दिवाली से पहले सूखे से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को पूरा करना मुश्किल है.”

सीएम ने आगे कहा कि सारा काम दिवाली से पहले नहीं हो सकता. फिर भी, सभी बातों पर विचार करते हुए आज हमने कैबिनेट के साथ चर्चा की और दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपये अग्रिम देने का फैसला किया. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों के खातों में 5,000 रुपये जमा कर दिए जाएंगे.

राज्य के कुल 305 तालुकों में सूखा घोषित

महाराष्ट्र के 40 और तालुकों में सूखा घोषित किया गया है, जिससे अब राज्य में कुल 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है. सूखा प्रभावित तालुकों में 12 तरह की रियायतें दी जाती रहेंगी. किसानों के खातों में कर्ज माफी की राशि भी जमा की जा रही है. पीने का पानी पहुंचाने वाले टैंकरों की संख्या बढ़ाई जा रही है. मराठवाड़ा में जलस्तर 3 मीटर से नीचे चला गया है. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Oct 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS
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