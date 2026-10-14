किसानों के लिए खुशखबरी! दिवाली से पहले 5000 रुपये देगी सरकार

महाराष्ट्र में बंपर सूखे के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. दीपावली से पहले महाराष्ट्र सरकार किसानों के खाते में पांच हजार रुपये देगी. ऐसे में त्योहार से पहले किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के 40 और तालुका को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. इस बीच कैबिनेट बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा फैसला लिया है.

महाराष्ट्र सूखे का सामना कर रहा है. इसी हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सह्याद्रि गेस्ट हाउस में कैबिनेट बैठक बुलाई. इस बैठक में दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम राशि देने का फैसला किया गया.

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सरकार ने समय से पहले घोषित किया सूखा

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र में आमतौर पर नवंबर के आखिर में सूखा घोषित किया जाता है लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए हमने पहले ही सूखा घोषित कर दिया और अक्टूबर में ही सरकारी आदेश (GR) जारी कर दिया. हम जानते हैं कि दिवाली आ रही है और यह समय मुश्किल भरा है. दिवाली से पहले सूखे से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को पूरा करना मुश्किल है.”

सीएम ने आगे कहा कि सारा काम दिवाली से पहले नहीं हो सकता. फिर भी, सभी बातों पर विचार करते हुए आज हमने कैबिनेट के साथ चर्चा की और दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपये अग्रिम देने का फैसला किया. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों के खातों में 5,000 रुपये जमा कर दिए जाएंगे.

राज्य के कुल 305 तालुकों में सूखा घोषित

महाराष्ट्र के 40 और तालुकों में सूखा घोषित किया गया है, जिससे अब राज्य में कुल 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है. सूखा प्रभावित तालुकों में 12 तरह की रियायतें दी जाती रहेंगी. किसानों के खातों में कर्ज माफी की राशि भी जमा की जा रही है. पीने का पानी पहुंचाने वाले टैंकरों की संख्या बढ़ाई जा रही है. मराठवाड़ा में जलस्तर 3 मीटर से नीचे चला गया है.

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