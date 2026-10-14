महाराष्ट्र: शादी के 4 महीने में संजना की मौत! पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 23 वर्षीय विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है. हडको इलाके के वानखेड़ेनगर में संजना नीलेश शेजवल अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिलीं. शादी के महज चार महीने बाद हुई इस घटना के बाद मायके वालों ने पति पर धोखाधड़ी और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, संजना की शादी इस दावे के आधार पर हुई थी कि उनका पति सरकारी नौकरी में है. हालांकि, मायके वालों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद पति के सरकारी नौकरी में होने का दावा झूठा निकला.

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संजना को लगातार मिल रहे थे ताने

परिजनों का यह भी आरोप है कि ससुराल में संजना को खाना बनाने और कपड़े पहनने जैसी बातों को लेकर लगातार ताने दिए जाते थे. इससे वह मानसिक रूप से परेशान थीं.

13 अक्टूबर को संजना अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिलीं. ससुराल वालों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

संजना की मौत के पीछे साजिश की आशंका

संजना के पिता ने पति पर सरकारी नौकरी को लेकर झूठी जानकारी देकर शादी करने और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. वहीं, मायके वालों ने संजना की मौत के पीछे साजिश की आशंका भी जताई है.

इस मामले में बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. संजना की मौत की असली वजह और परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की सच्चाई पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी.

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