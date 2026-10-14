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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: शादी के 4 महीने में संजना की मौत! पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

महाराष्ट्र: शादी के 4 महीने में संजना की मौत! पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

छत्रपति संभाजीनगर में संजना शेजवल ससुराल में फंदे से लटकी मिलीं. शादी के 4 महीने बाद इस घटना पर मायके वालों ने पति पर सरकारी नौकरी का झूठ बोलने और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 14 Oct 2026 12:10 PM (IST)
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महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 23 वर्षीय विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है. हडको इलाके के वानखेड़ेनगर में संजना नीलेश शेजवल अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिलीं. शादी के महज चार महीने बाद हुई इस घटना के बाद मायके वालों ने पति पर धोखाधड़ी और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, संजना की शादी इस दावे के आधार पर हुई थी कि उनका पति सरकारी नौकरी में है. हालांकि, मायके वालों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद पति के सरकारी नौकरी में होने का दावा झूठा निकला.

यह भी पढे़ं: छत्रपति संभाजीनगर में KFC रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड, मिलीं खामियां

संजना को लगातार मिल रहे थे ताने

परिजनों का यह भी आरोप है कि ससुराल में संजना को खाना बनाने और कपड़े पहनने जैसी बातों को लेकर लगातार ताने दिए जाते थे. इससे वह मानसिक रूप से परेशान थीं.

13 अक्टूबर को संजना अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिलीं. ससुराल वालों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

संजना की मौत के पीछे साजिश की आशंका

संजना के पिता ने पति पर सरकारी नौकरी को लेकर झूठी जानकारी देकर शादी करने और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. वहीं, मायके वालों ने संजना की मौत के पीछे साजिश की आशंका भी जताई है.

इस मामले में बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. संजना की मौत की असली वजह और परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की सच्चाई पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी.

यह भी पढे़ं: छत्रपति संभाजीनगर: कर्णपुरा मेले में पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रही थी युवती, FIR दर्ज

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 14 Oct 2026 12:10 PM (IST)
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